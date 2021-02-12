Türk dünyasını daha yakından tanıtmak için oyun hazırlandı

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Murat Aydınlı, Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından hazırlanan OcaktaBul oyununun gençlere, Türk dünyasını daha yakından tanıtacağını belirtti.



“OcaktaBul” oyunu ile ilgili bilgi veren Aydınlı, “OcaktaBul, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan, Türk Milletinin ve Ülkü Ocaklarının tarihinden seçilmiş 816 kelimenin olduğu oyundur. OcaktaBul oyunu gençlerimizin Türk milleti tarihini öğretmek ve Türk Dünyasını daha iyi yakından tanımaları için tasarlanmıştır” dedi.



Aydınlı, hazırlanan oyunun gençlerin, tarihini öğrenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, “OcaktaBul oyunu önemli olan kişileri, olayları barındırmaktadır. Bu sayede gençlerimiz gönül coğrafyamıza hakim olacak, soydaşlarımızla tanışacak ve onlarla ilgili yeni bilgi edinmeyi sağlayacaktır. Bu vesile ile Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım beyefendiye teşekkür ederiz. Bu proje ile gençlerimiz Türk dünyasını yeniden tanıyarak gelecek neslin daha verimli yetişmesine vesile olacaktır. OcaktaBul kutu oyunumuz seçkin kitapçılar ve en yakın Ülkü Ocakları binalarından temin edebilecektir” diye konuştu.

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