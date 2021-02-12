Biri kadın 2 kişi, kablo çalarken kameraya yakalandı



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir fabrikadan piyasa değeri 10 bin lira olan kabloları çaldıkları belirlenen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kabloları çaldıkları anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Pınarkent Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasının bahçesinde bulunan bakır kablolar, geçen 7 Şubat günü, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Fabrika çalışanları, durumu jandarmaya bildirdi. Hırzılıkla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin Mehmet D. (33) ve Vesile M. (22) olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER `DUR´ İHTARINA UYMADI

10 Şubat Çarşamba akşamı kent merkezinde denetim yapan polis ekipleri, kablo çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli Mehmet D.'nin kullandığı 61 AAZ 035 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda durdurulan otomobilde şüpheli Mehmet D. ile Vesile M. yakalanıp, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D. tutuklanırken, Vesile M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-02-12 12:04:02



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