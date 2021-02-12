Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde ikinci doz aşılar uygulandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde, Çin’den gelen Covid19 aşısının ikinci doz uygulamalarına sağlık çalışanlarından başlandı.

Sağlık Bakanlığının Çin'den sipariş ettiği Covid19 aşılarının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında incelendikten sonra testleri başarı ile geçerek acil kullanım onayı almıştı. Ülkemizde ilk aşılar Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kurul üyelerine uygulanmıştı. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan aşı uygulaması kapsamında Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık çalışanlarında ikinci doz aşılar uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.