Denizlispor 4 eksikle Konya’ya gidiyor Yukatel Denizlispor, İ.H. Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Pazar günü saat 13.30'da Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynayacağı İ.H. Konyaspor maçının hazırlıklarını Denizli’de sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı.



Süper Lig’in 25. haftasında Konyaspor’a rakip olacak olan Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı. Bugün karayolu ile Konya’ya gidecek olan yeşilsiyahlılar, yarın yapacağı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Karşılaşma öncesi korona virüs PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve çalışanlarda hiçbir pozitif bulguya rastlanmadı. Yukatel Denizlispor'un İ.H. Konyaspor maçı kafilesi, Cenk Gönen, Costel Pantilimon, Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Ayman Ben Mohamed, Özer Özdemir, Hasan Ayaroğlu, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Mikkel Diskerud, Mathieu Dossevi, Ahmed Yasin, Angelo Sagal, Muhammed Eren Kıryolcu, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic, Ali Yavuz Kol şekinde açıklandı.



Öte yandan, sakatlıkları devam eden Özgür Çek, Recep Niyaz ve Hadi Sacko deplasman kafilesinde yer almazken, tedavisi bugün sona eren Veton Tusha tedbir amaçlı olarak Konya’ya götürülmüyor. İ.H. Konyaspor ile Yukatel Denizlispor arasında 14 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak olan karşılaşmanın orta hakeminin ise Hüseyin Göçek olacağı belirtildi.

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