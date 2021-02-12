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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale’de okullar öğrenciler için dezenfekte edildi

İHA

Pamukkale’de okullar öğrenciler için dezenfekte edildi

Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir uzaktan devam edilen eğitimler ilk ve orta dereceli okullarda Pazartesi günü itibariyle tekrar yüz yüze başlayacak. Bu kapsamda ilçedeki okullarda dezenfektan çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Örki, “15 Şubat 2021 Pazartesi günü ikinci eğitim öğretim dönemine başlayacak çocuklarımızın daha hijyenik ortamlarda derslerini yapabilmeleri için okullarımızı dezenfekte ettik” dedi.
Korona virüs salgını önlemleri kapsamında ilçenin her alanında dezenfekte işlemlerini sürdüren Pamukkale Belediyesi, ilçede bulunan köy okulu statüsündeki 30 ilk ve orta okulu dezenfekte etti. Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı ile az nüfuslu mahallelerin tüm ilkokul ve ortaokulları ile ana okullarda haftanın 5 günü yüz yüze eğitim yapılmasını kararlaştırmıştı. Bu karar ile harekete geçen Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, eğitimin başlayacağı okullarda dezenfekte çalışması yaptı. Okulların tüm ortak kullanım alanlarının yanı sıra sınıflar ve idari bölümler de dezenfekte edilerek, öğrenci ve eğitimciler için sağlıklı bir ortamda hazırlandı. Ekipler, 1 Mart 2021 tarihinde açılacak olan ilkokullar ile 8 ve 12. Sınıfların eğitim göreceği okullarda da dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirecek.
“Çocuklarımızın sağlığı önemli”
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15 Şubat 2021 tarihinde bazı okullarda eğitime başlama kararı aldığını belirten Başkan Örki, “Ekiplerimiz Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü’nden eğitime açılacak okulları tespit ederek bu okullarda çalışma başlattı. Bu kapsamda ilçemizde 30 ilkokul ve ortaokulda eğitim başlayacak. Bu okullarda sınıflar başta olmak üzere ortak kullanım alanları, bahçeler, koridorlar ve lavabolar belediyemiz ekiplerince dezenfekte edildi. İlk etapta okullarımızda dezenfekte çalışmalarını tamamladık. İşimiz tabi ki bitmedi.1 Mart 2021 tarihi itibari ile okullarımız çocuklarımıza kapılarını açacak. Bizlerde ilçemizde bulunan tüm okullarımızı da 1 Mart’a kadar dezenfekte işlemlerini gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın ve eğitimcilerimizin sağlıklı ortamlarda derslerini işleyebilmeleri için gereken ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Başta öğrencilerimiz olmak üzere, eğitimcilerimiz ve vatandaşlarımızdan temizlik, maske, mesafe kurallarına uymalarını rica ediyor, sağlıklı günler diliyorum” dedi.

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