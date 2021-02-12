Denizli tekstil merkezinin logosu belli oldu

Denizli Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak olan Denizli Teknik Tekstil Merkezi (DTTM)’nin logosu belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın logolarını onayladığını duyuran DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Denizli'miz, sadece modern ve büyük tesisler, işletmeler ve fabrikalar kurmakla kalmayıp makine parkını da sürekli yenileyerek güncelleyen ve geliştiren teknolojiden geri kalmayan modern yapısıyla ülke sanayisi, ticareti ve ihracatının A takımındadır” dedi.

Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ekibi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen DTTM’nin logosunu, Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’a takdim etti. Başkan Erdoğan, ekibine, gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Avrupa Birliği’nden 5 milyon Euro hibe bütçeyle hayata geçirmeye çalıştıkları Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projelerinin hem içerik ve kapsam hem de ederi bakımından şehirde bir ilk olduğunu hatırlattı. Projeleriyle, 1980’lerde hamle yapan sanayisiyle, 40 yıl içinde ülkede ekonomi ve ticaretin A Takımı arasına giren Denizli iş dünyasının, vites büyüteceğine ve hızla daha da gelişeceğine inandığını belirten Erdoğan, “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizin kapsamında Denizli Organize Sanayi Bölgemizde kuracağımız Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz için 4 farklı logo hazırlattık ve bunları hazırladığımız bir anketle projede paydaşlarımız olan teknik tekstille ilgili firmalarımızın beğenisine sunduk. Onlar da yolladığımız epostalara cevap vererek, tercihlerini ortaya koydular ve en çok beğendikleri logoyu belirlediler. O logomuzu, onaylanmak üzere projemizin destekçisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mıza yollamıştık; sonunda cevap geldi ve logomuz onaylandı. Denizli sanayisine yeni bir yöne çizecek Denizli Teknik Tekstil Merkezimizin logosu, şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. En büyük hayalimiz olan Denizli Teknik Tekstil Merkezimize bir adım daha yaklaştık” dedi.

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