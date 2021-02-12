Hayırseverin desteği ile çocuk bakım evi yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayırseverin desteği ile çocuk bakım evi yapılıyor

İHA

Hayırseverin desteği ile çocuk bakım evi yapılıyor

Denizli’de hayırsever iş insanının yardımıyla Merkezefendi ilçesinde çocuk gündüz bakım evinin temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Doğan, “Kreşlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Kreşlerimiz belli standartlarda olacak” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Sevindik Mahallesi’nden sonra Muratdede Mahallesi’ne de çocuk gündüz bakımevi kazandırıyor. Muratdede Mahallesi’nde yapımı başlanan ‘Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi’nin temeli törenle atıldı. 799 metrekarelik alandan oluşan 3 katın bulunduğu yapıda 4 adet sınıf, uyku odası, rehberlik ve revir odası, etkinlik alanı, açık oyun alanı, sporsanat odası, öğretmenler odası, yemekhane ve mutfak bulunacak. Gündüz bakımevinde çocukların oynayabileceği geniş bir bahçe de yer alacak. Özellikle eğitim ve sağlıkta fırsat eşitliği oluşturmak için çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bizler bu yola çıkarken söz vermiştik. Bir kadın olarak, bir anne olarak söz vermiştim. İlçemizde özellikle eğitimde ve sağlıkta fırsat eşitliğini sağlamak ve kadın istihdamı artırmak için çalışacağız. Çocuklarımız emin ellerde, düzgün ve doğru eğitim alsın istedik. Şu an kreşlerin ücreti pahalı. Sizlerin durumlarını biliyoruz. Özel okula giden çocuklarımız her şeye sahipken, ekonomik ve sosyal durumu zayıf olan hemşehrilerimizin çocukları bu imkanlardan yararlanmıyordu. Sevindik Mahallemizden sonra Muratdede Mahallesi’nde Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi’nin temelini atacağız. Bu mahallerimizi, bölgelerimizi ekip arkadaşlarımızla birlikte inceleyerek tespit ettik. Kreşlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Kreşlerimiz belli standartlarda olacak. Kadınlarımız nefes alsın. Çocuklarınızı bu kreşe emanet edip istediğiniz şekilde çalışabileceksiniz” dedi.

“Kadına hizmet, kadın eğitim ve kadın istihdamı kutsal bir görevdir”
Hayırsever İş insanı Osman Aydınlı, “İmkânsızlıklar içinde büyüdük. Sonradan işlerimizle bir yerlere geldik, kazandık. Bu toplumdan para kazandık, bu topluma bir şeyler vermek istedik. Ne yapabilirim diye hep kendi kendime sordum. Kadına hizmet, kadın eğitim ve kadın istihdamı kutsal bir görevdir. Pandemiden dolayı zor günler geçirdik. Kadın çalışanlarımızın aklı hem işte hem çocuğunda kalıyor. Bu noktada kreş kazandırmak istedik. 3 adet kreş yapmak istiyoruz ilkini burada yapıyoruz. Çocukları daha emin ellerde yetiştirmek için 3 değil 30 tane olması gerekiyor. Bu projeler Denizli için bir başlangıç olsun. Bir kız çocuğu yetiştirirseniz bir aileyi, bir erkeği yetiştirirseniz bir bireyi kurtarırsınız. Bundan sonraki işim kadın eğitimi ve kadın istihdamı olacak. Kreşimiz mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli tekstil merkezinin logosu belli oldu
YEREL HABERLER Denizli tekstil merkezinin logosu belli oldu
Pamukkale’de okullar öğrenciler için dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Pamukkale’de okullar öğrenciler için dezenfekte ...
Denizlispor 4 eksikle Konya’ya gidiyor Yukatel Denizlispor, İ.H. Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Denizlispor 4 eksikle Konya’ya gidiyor Yukatel ...
50 tane çam ağacını tarlaya gittiğinde kesilmiş ve yakılmış halde buldu Tarlada katliam; 50 çam ağacı kesilmiş halde bulundu
YEREL HABERLER 50 tane çam ağacını tarlaya gittiğinde kesilmiş ve ...
800 yıllık tarihe sahip çarşı yenilenecek Tarihi çarşı Büyükşehir ile yeniden canlanacak
YEREL HABERLER 800 yıllık tarihe sahip çarşı yenilenecek Tarihi ...
Konyaspor, Denizlispor maçı hakemi Göçek oldu
YEREL HABERLER Konyaspor, Denizlispor maçı hakemi Göçek oldu
Denizlispor’un 24 haftalık karnesi iç açmadı
YEREL HABERLER Denizlispor’un 24 haftalık karnesi iç açmadı
Akademik kariyerini bırakarak açtığı plak evinde misafirlerine tarihte yolculuk yaşatıyor
YEREL HABERLER Akademik kariyerini bırakarak açtığı plak evinde ...
GEKA, sosyal sorunları çözmek için proje geliştirmeye davet ediyor GEKA, sosyal sorunlar için uygun başvuru sahiplerinden proje önerileri bekliyor 2019 ve 2020 yılında GEKA 6 projede 6 milyon 435 bin TL destek almaya hak kazandı
YEREL HABERLER GEKA, sosyal sorunları çözmek için proje geliştirmeye ...
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde ikinci doz aşılar uygulandı
YEREL HABERLER Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde ikinci doz aşılar ...
Denizlispor'da sarı tehlike
YEREL HABERLER Denizlispor'da sarı tehlike
Biri kadın 2 kişi, kablo çalarken kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Biri kadın 2 kişi, kablo çalarken kameraya yakalandı
Uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte hırsızlık yaptı 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte ...
Türk dünyasını daha yakından tanıtmak için oyun hazırlandı
YEREL HABERLER Türk dünyasını daha yakından tanıtmak için oyun ...
Cezayı yedi, kahkahayı bastı Ceza kesilince gülmeye başlayan genç kız poz vermeyi de ihmal etmedi Cezayı yiyince gülmeye başlayan genç kız karakolluk oldu
YEREL HABERLER Cezayı yedi, kahkahayı bastı Ceza kesilince gülmeye ...
Denizlisporlu 19 yaşındaki oyuncuya PFDK’dan ceza
YEREL HABERLER Denizlisporlu 19 yaşındaki oyuncuya PFDK’dan ceza
Köy okulları 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime hazır hale getirildi Denizli’de 237 okulda 15 bin civarında öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak “Sıklıkta temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirilip kayıtlar tutuluyor”
YEREL HABERLER Köy okulları 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime hazır hale ...
Denizlispor’da görevli 19 yaşındaki oyuncuya PFDK’dan ceza
YEREL HABERLER Denizlispor’da görevli 19 yaşındaki oyuncuya PFDK’dan ...
Narkonokta ve Narkorehber ile uyuşturucuya karşı vatandaşlar bilinçlendiriliyor Denizli’de 2020 yılında 3 bin 498 vatandaş Narkonokta ile bilgilendirildi
YEREL HABERLER Narkonokta ve Narkorehber ile uyuşturucuya karşı ...
Denizli’de sağlıkçılara 2. doz aşıları vurulmaya başlandı İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; “Aşılama ve tedbirlerle salgının üstesinden geleceğiz” Denizli’de aşılanma sayısı 44 bin 326’ya ulaştı
YEREL HABERLER Denizli’de sağlıkçılara 2. doz aşıları vurulmaya ...
Kent Konseyi “Otizm bir hastalık değildir” sloganı ile dikkat çekti Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci; “Belediyemizin Otizm Dostu Belediye unvanı bulunuyor”
YEREL HABERLER Kent Konseyi “Otizm bir hastalık değildir” sloganı ...
İhracat pazarlarına daha hızlı erişim için “Online B2B Odası” kuruldu DENİB Online B2B Odasında ilk iş görüşmesi gerçekleştirildi Tanıtım lansmanında Online B2B Odası’ndan Rusya ile bağlantı kuruldu
YEREL HABERLER İhracat pazarlarına daha hızlı erişim için “Online ...
Yayla gölünde çirkin manzaralar Yayla gölü çöplerle kirletildi
YEREL HABERLER Yayla gölünde çirkin manzaralar Yayla gölü çöplerle ...
Çal istediği ambulansa törenle kavuştu
YEREL HABERLER Çal istediği ambulansa törenle kavuştu