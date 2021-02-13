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Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin logosu belli oldu DTO Başkanı Erdoğan; “Denizli Teknik Tekstil Merkezimize bir adım daha yaklaştık”

İHA

Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin logosu belli oldu DTO Başkanı Erdoğan; “Denizli Teknik Tekstil Merkezimize bir adım daha yaklaştık”

Denizli Ticaret Odası’nın Denizli Organize Sanayi Bölgesinde kuracağı Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin (DTTM) logosu belirlenmesinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da onayladığı duyuruldu. Başkan Erdoğan, “Şehrimize çağ atlatacak Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizi hazırlayarak ürünlerimizin katma değerini artırmak istedik. Proje kapsamında kuracağımız DTTM’nin hayat bulmasında da yeni bir adım daha attık. Özel bir anketle, projemize ilgi duyan paydaşlarımızın beğenisine sunduğumuz logolarımızdan, ankete katılan firmalarımız ile temsilcilerinden en yüksek oyu alarak birinci olanını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın onayına sunmuştuk, kabul edildi ve tescillendi. En büyük hayalimiz, DTTM’ne bir adım daha yaklaştık” dedi.

Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ekibi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Denizli Teknik Tekstil Merkezi (DTTM)’nin logosunu, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’a takdim etti. Başkan Erdoğan, ekibine, gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Avrupa Birliği (AB)’nden 5 milyon Euro hibe bütçeyle hayata geçirmeye çalıştıkları Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projelerinin hem içerik ve kapsam hem de ederi bakımından şehirde bir ilk olduğunu hatırlattı. Projeleriyle, 1980’lerde hamle yapan sanayisiyle, 40 yıl içinde ülkede ekonomi ve ticaretin ‘A Takımı’ arasına giren Denizli iş dünyasının, vites büyüteceğine ve hızla daha da gelişeceğine inandığını söyledi. Erdoğan, “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizin kapsamında Denizli Organize Sanayi Bölgemizde kuracağımız Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz için 4 farklı logo hazırlattık ve bunları hazırladığımız bir anketle projede paydaşlarımız olan teknik tekstille ilgili firmalarımızın beğenisine sunduk. Onlar da yolladığımız epostalara cevap vererek, tercihlerini ortaya koydular ve en çok beğendikleri logoyu belirlediler. O logomuzu, onaylanmak üzere projemizin destekçisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mıza yollamıştık; sonunda cevap geldi ve logomuz onaylandı. Denizli sanayisine yeni bir yöne çizecek Denizli Teknik Tekstil Merkezimizin logosu, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. En büyük hayalimiz olan Denizli Teknik Tekstil Merkezimize bir adım daha yaklaştık” diye konuştu.

“Şehrimizin geleceğine yön verecek büyük bir değişimin lokomotifi”
Başkan Erdoğan, sadece modern ve büyük tesisler, işletmeler ve fabrikalar kurmakla kalmayıp makine parkını da sürekli yenileyerek güncelleyen ve gelişen teknolojiden geri kalmayan Denizli sanayisinin, paha biçilemez yatırımları, örnek girişimciliğiyle ihracatta ülkenin amiral gemisine yerleştiğini, ekonomi, sanayi, ticarette de yine ‘A Takımı’ndan asla ayrılmadığını vurguladı. Erdoğan, “Girişimciliğimiz, iş dünyamızı hep dinamik tutmuş, bizi her türlü zorluğa rağmen uluslararası rakipleriyle mücadele edebilir bir hale getirmiştir. Ancak, bize bu da yetmez, yetmemeli, değişmeyen tek şey değişimin kendisi. O nedenle, kendimizi her geçen gün yenilemek ve her daim yenilikçi olmak zorundayız. Bu anlayışla Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizi hazırladık ve hayata geçirdik. Denizli Teknik Tekstil Merkezimizin şehrimizin geleceğine yön verecek büyük bir değişimin lokomotifi olmasını istedik. Tamamı Avrupa Birliği’nden hibe olan 5 Milyon Euro bütçeli projemiz, sadece ilimiz için değil bölgemiz ve son yıllarda sanayide büyük atılımlar yapan ülkemiz için de çok önemli. Denizli Ticaret Odamızın hizmet binasında, projemizin yönetim merkezini oluşturduk. Buradaki ekibimiz, projemizi, ilgili işletmelerimize giderek anlattı, onları da bu halkaya dahil etti. Portekiz’den uzman bir isim ile proje danışmanımız İkada şirketinden ve odamızdan yetkin personelimizle, şehirde büyük bir değişime imza atacak projemizi adım adım yürütüyoruz. Denizli Teknik Tekstil merkezimizi bir marka haline getirecek olan logomuzun belirlenmesi de bu adımlardan biriydi. Bir taraftan Denizli OSB’deki 1000 metrekarelik kapalı alana makinalarımızı kuruyor, diğer taraftan da çeşitli etkinlikler, interaktif çalıştaylar ile toplantılar düzenliyor ve firmalarımızı üniversitelerimizdeki konunun önde gelen akademisyenleri ve bakanlık uzmanlarıyla bir araya getiriyoruz bilgilendirmeye devam ediyoruz. İlgili odalar, kurum ve kuruluşlarla da danışma toplantılarımız oluyor; sadece proje paydaşlarımız olan ilgili firmalarımızın değil onların görüşlerini de önemsiyoruz. Sadece şehrimizden değil yurdun dört bir tarafındaki sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız, iş insanları ve uzman isimlerden büyük ilgi gören Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemiz, sanayimizin ve ihracatçımızın ufkunu ve yolunu açacak, hedefini daha da yükseltecektir. Şehrimiz, teknik tekstil yatırımlarıyla vites büyütecek, daha hızlı yol alacaktır” dedi.

DTO üyelerine, mesajıyla müjdeledi
Başkan Erdoğan, Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin logosunu belirlediklerini, Denizli Ticaret Odası üyelerine yönelik mesajında “Denizli Teknik Tekstil Merkezi’mizin logosu belli oldu. Denizli’mize, hayırlı ve uğurlu olsun” cümleleriyle müjdeledi.

Avrupa Birliği tarafından Türkiye’de desteklenen büyük projelerden biri DTO’nun projesi
DTO’nun Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülke farklı yerlerinden başvuran taliplilerin 500 büyük projesi arasından seçilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne bağlı odalardan sadece ikisinin desteklenmeye layık görülen iki projesinden biri. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destekleniyor. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı da proje kapsamında Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin kurulacağı 1000 metrekarelik alanı DTO’nun kullanımına açarak destek sağladı. Denizli Ticaret Odası ayrıca, projenin yüklenici lider şirketi ile ortaklarından Almanya’dan Aachen Üniversitesi ve İtalya’dan özel bir firmadan da destek alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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