Denizlili evsiz çiftin nikahını İstanbul Valiliği kıyıp, evlerini kurdu

İstanbul Valiliğinin düzenlediği “Kimse Dışarıda Kalmasın, Misafir Edelim” projesi ü kapsamında otele yerleştirilen Denizlili Duygu Ünlü ve Uğur Turan çiftin nikahı Vali Ali Yerlikaya’nın şahitliğinde Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan tarafından kıyıldı.



İstanbul’da Fatih ilçesinde bir otele yerleştirilen Denizlili Duygu Ünlü ve Uğur Turan, Vali Yerlikaya’ya oteli ziyareti sırasında evlenmek istediklerini ve yardımcı olmalarını söyledi. Vali Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın destekleriyle evsiz çifte ev tutuldu ve eşyaları alındı. Çiftin nikahı ise bu akşam İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve İstanbul milletvekilleri katılımıyla gerçekleştirildi. Denizlili çiftin nikah şahitliğini yapan Vali Yerlikaya ve milletvekilleri çifte mutluluklar diledi.



“Bizi intihar noktasından buraya getiren büyüklerimizdir”

Nikah sonrasında konuşan damat Uğur Turan “ Eşimle dışarıda Sarayburnu’nda kalıyorduk, sayın valimiz sayın kaymakamımız bizi ziyarete geldiler bizi otele yerleştirdiler. Devletimizin her zaman yanımızda olduğunu hissettirdiler. Bizi intihar noktasından buraya getiren büyüklerimizdir” dedi.



“Valimiz yanımızda durdu, babamız gibi evimizi tutular, döşediler”

Gelin Duygu Ünlü ise, “Dernekte Uğur ile tanıştık ikimiz de Denizliliyiz. 6 ay kadar dışarıda beraber kaldık. Çadır kurduk. Tumyad Başkanımız, Vali ile Kaymakam ile görüşmüş. 2 hafta önce valimiz yanımıza geldi ne istediğimiz sordu biz de evlenmek istediğimizi evimiz işimiz olsun istiyoruz başka bir şey istemiyoruz dedik. Valimiz yanımızda durdu babamız gibi evimizi tuttular dayadılar döşediler. Çok güzel bir şey Allah devletimize zeval vermesin. Artık ayaklarımızın üstünde duracağız işimiz de olacak valimiz söz verdi” şeklinde konuştu.

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