66 yaşında liseden mezun oldu, yeni hedefi üniversite okumak Hayatında çok fazla zorlukları aştı, 66 yaşında üniversite sınavlarına hazırlanıyor Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Genç; “Kendisi 66 yaşında olsa da ruhen 25 yaşında aktif çalışan bir insan”

Denizli’de annesi hastalanınca ortaokulu bitiremeyen 66 yaşındaki Yurdagül Atlar, yarım asır sonra lise diplomasına kavuştu. Okuma azmiyle gençlere taş çıkartan Atlar, üniversite hedefine bir adım daha yaklaştı.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Yurdagül Atlar, küçük yaşlarda okula gittiği sırada annesinin hastalanmasından dolayı eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldı. Uzun süre hep bir şeyleri okuyan Atlar, yıllar sonra hayalini kurduğu diplomalar için kolları sıvadı. Atlar, içinde kalan okuma isteğiyle önce ortaokulunu ardından ise liseyi bitirerek diplomasını aldı. Gençlere taş çıkartan Atlar, yeni hedefini ise üniversite sınavlarını kazanarak Bilgisayar Mühendisliği ya da Tıp Fakültesi okumak olarak belirledi.

Büyük başarı göstererek 66 yaşında lise diploması alan Yurdagül Atlar, ailesel sorunlar ve annesinin hastalığından dolayı eğitime ara verince kitaplara sarıldığını söyledi. Hayalini gerçekleştirebilmenin büyük mutluluğunu yaşadığını belirten Atlar, üniversite sınavlarına Merkezefendi Halk Eğitim Merkezinin açtığı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarıyla büyük bir azimle hazırlandığını anlattı.



“Ortaokulu, liseyi de bitirdim hedefim ise üniversiteye gitmek”

Küçük yaşta okula başladığını aile sorunlarından dolayı ise okulunu yarım bırakmak zorunda kaldığını kaydeden Yurdagül Atlar, “5 yaşında raporla ilkokula başladım ve okumaya başladım. 10 yaşında ilkokulu bitirdim, 2 sene beni okula yaşım küçük diye almadılar. Büyük çocuklar olduğu için 1213 yaşındaki çocukların arasına yerleştirmediler beni, 2 sene zorladım kaydettirdim kendimi, yarım dönemde bitirdim. Hiçbir zayıf dersim yoktu, annem rahatsız olduğu için okuldan ayrıldım. Abim vardı, ortaokul üçte okuyordu ve onun önünü açayım diye ayrıldım. Okuma hevesim hiç bitmemişti, devamlı kitap her şey karıştırıyordum. Halk eğitimde kurslara giderken açık öğretimi buldum ve kayıt oldum. Ortaokulu bitirdim, liseyi de bitirdim çok şükür. Şimdi hedefim ise üniversiteye gitmek, doktorluk ya da bilgisayar mühendisliği” dedi.



“Okumayı hiçbir zaman bırakmasınlar”

66 yaşında olmasına rağmen 20’li yaşlarda bulunan gençlere taş çıkartırken, öğrencilere tavsiyede bulunan Atlar, “Öğrencilerin kendilerine güvenmelerini isterim, okuyabileceğini okusunlar ve yapsınlar. Bende okuyacağım diye uğraşırken okudum. Gençler, gezmeyi seven bir insan, gezmeyi bıraksınlar okumaya çalışsınlar. Anne ve babalarının desteği de var okusunlar. Benim annem ve babam yok, 3 kardeşiz okuyacağım diye çalıştım hasta abime de baktım ve okudum. Okumayı hiçbir zaman bırakmasınlar, ellerine geçen küçük bir yazıyı dahi okusunlar” ifadelerini kullandı.

Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Genç ise, yaşlı kadının başarı hikayesini şöyle anlattı:

“El sanatları kursları içerisine katılan Yurdagül hanım, 66 yaşında aktif çalışan kurslara aktif olarak gelen bir kişidir. Bu süre zarfı içerisinde özellikle açık ortaokuldan ve liseden mezun oldu. Hedefleri büyük, yaşına rağmen yoğun bir çalışma temposuyla kendisi açık liseden mezun olmuştur, kendilerini şimdiden tebrik ederiz. Kendisi 66 yaşında olsa da gençlerimize taş çıkartıyor. Çalışma azmi gayreti ve yapmış olduğu çalışmalar dolayısıyla örnek teşkil ediyor. Kendisi 66 yaşında olsa da ruhen 25 yaşında aktif çalışan bir insan. Özellikle destekleme ve yetiştirme kurslarında üniversite sınavlarına hazırlanıyor”

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