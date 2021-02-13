Hırsız sevgililerin suç ortağı yakalandı

Denizli’de uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte kablo çalan sabıkalı hırsızların suç ortağı sanayide saklandığı tamirhanede JASAT’ın sıkı takibiyle yakalandı.

Pamukkale ilçesinin Pınarkent Mahallesi'nde hafta sonu bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Müşterek yapılan araştırma ve kamera kayıtlarının incelemesi sonucu olayı gerçekleştiren şüpheliler ve araç tespit edildi. Hırsızlık olayının şüphelileri Mehmet D. (33) ve sevgilisi Vesile M.’nin (22), kent merkezinde 30 kilometrelik kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsız sevgililer suç ortağı sanayide saklanırken yakalandı

Kablo hırsızlığı olayının şüphelisi Mehmet D., suçu sevgilisi Vesile M. ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Her ikisinin de uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen çiftin, hırsızlık mallarının satışından elde ettikleri parayla uyuşturucu alıp kullandıkları iddia edildi. JASAT timlerinin dikkatiyle olayın diğer failini de itiraf ettiler. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri titizlikle ilerleyerek Mete D.’ye ulaştı. Firari Mete D., sanayide saklandığı tamirhaneye düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Mete D.’nin kasten yaralama, yağma, suç eşyası alma, ev ve işyerlerinden hırsızlık, çocuk istismarı gibi suçlardan 14 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.