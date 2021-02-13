Denizli tarihinin en büyük iyilik hareketi 15 yaşında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli tarihinin en büyük iyilik hareketi 15 yaşında

İHA

Denizli tarihinin en büyük iyilik hareketi 15 yaşında

15 yıl önce Sevgililer Günü'nde kurulan ve Denizli tarihinin en büyük iyilik hareketi olan Sevgi Eli 15 yılda 40 bin aile, 150 bin ihtiyaç sahibinin derdine derman oldu, darda kalanların imdadına yetişti.

Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevini yürütmek için 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde faaliyete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli 15 yaşına girdi. Sadece kent merkezinde değil, tüm ilçelerde ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Sevgi Eli, her yıl on binlerce ihtiyaç sahibine gıda, kıyafet ve ev eşyası yardımı yapıyor. Denizli tarihinin en büyük iyilik hareketi olan Sevgi Eli 15 yılda 40 bin aile, 150 bin ihtiyaç sahibi vatandaşın ihtiyaçlarına yanıt verdi. Sevgi Eli Mağazasında gelinlikten damatlığa, bebek kıyafetinden her türlü giyim eşyasına kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek verilirken, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında gönül köprüsü kurulmasına olanak sağlanıyor. Şehrin 19 ilçesi 616 mahallesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile koordine olan Sevgi Eli, merkez ve ilçelerde çıkan yangınlarda eşyaları küle dönen ailelerin de imdadına koştu, ev eşyalarını baştan aşağı yenileyerek çaresizlere çare oldu.

"Hayırseverlere yürekten teşekkür ediyorum"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15. yaşdönümünü kutladığı Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'ni ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Denizli’nin birlik ve beraberlik ve dayanışma ruhuna büyük önem verdiğini vurgulayan Başkan Zolan, hayırseverlere yürekten teşekkür eden Başkan Osman Zolan, "Sizlerle beraber gece gündüz çalışıyoruz. Milletimize hizmet ediyoruz. Derdi olan vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. İhtiyaç sahiplerimizin yanında olmamız gerekiyor, onların hayata tutunmasını sağlamamız gerekiyor" dedi.

"Sevgi Eli vatandaşlarımıza uzanacak, onları ayağa kaldıracak"
Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızın ihtiyaçları olabilir, bu ihtiyaçları başta belediyemiz olmak üzere tüm hayırseverlerimizle birlikte el ele, kol kola sağlayacağız. Ben çalışmalarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgi Eli her zaman olacak. Sevgi Eli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza uzanacak, onları ayağa kaldıracak, ihtiyaçlarını karşılayacak. Ben sizlere, hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu yolda samimiyet ve gayretle koşturan sizlerden Allah’ım razı olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sevgililer Günü'nde "O da çiçek, bu da çiçek" diyerek, karnabaharda indirim yaptı
YEREL HABERLER Sevgililer Günü'nde "O da çiçek, bu da çiçek" ...
14 Şubat'ta çiftlere online konser
YEREL HABERLER 14 Şubat'ta çiftlere online konser
Yukatel Denizlispor Konya'da terleyecek
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor Konya'da terleyecek
Hırsız sevgililerin suç ortağı yakalandı
YEREL HABERLER Hırsız sevgililerin suç ortağı yakalandı
66 yaşında liseden mezun oldu, yeni hedefi üniversite okumak Hayatında çok fazla zorlukları aştı, 66 yaşında üniversite sınavlarına hazırlanıyor Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Genç; “Kendisi 66 yaşında olsa da ruhen 25 yaşında aktif çalışan bir insan”
YEREL HABERLER 66 yaşında liseden mezun oldu, yeni hedefi ...
Denizlili evsiz çiftin nikahını İstanbul Valiliği kıyıp, evlerini kurdu
YEREL HABERLER Denizlili evsiz çiftin nikahını İstanbul Valiliği ...
Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin logosu belli oldu DTO Başkanı Erdoğan; “Denizli Teknik Tekstil Merkezimize bir adım daha yaklaştık”
YEREL HABERLER Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin logosu belli ...
Uyurgezer hırsız polisin pes etmeyeceğini anlayınca uykusundan uyandı Polislerin güçlükle uyandırdığı hırsız, çaldığı demirlerin aracına takıldığını iddia etti
YEREL HABERLER Uyurgezer hırsız polisin pes etmeyeceğini anlayınca ...
Yangına uykuda yakalanarak balkona sığınan aileye komşuları sahip çıktı
YEREL HABERLER Yangına uykuda yakalanarak balkona sığınan aileye ...
Firari çocuk katili, film gibi operasyonla yakalandı Ağırlaştırılmış müebbet cezası ile aranan cezaevi firarisi, abluka altına alınan apartta kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Firari çocuk katili, film gibi operasyonla ...
Komandolarında katıldığı uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Komandolarında katıldığı uyuşturucu operasyonu ...
Çocukları ile korkuttuğu vatandaşı ‘polisim’ diyerek binlerce TL dolandırdı
YEREL HABERLER Çocukları ile korkuttuğu vatandaşı ‘polisim’ diyerek ...
Hayırseverin desteği ile çocuk bakım evi yapılıyor
YEREL HABERLER Hayırseverin desteği ile çocuk bakım evi yapılıyor
Köyceğiz’den çalınan otomobil Denizli’de bulundu
YEREL HABERLER Köyceğiz’den çalınan otomobil Denizli’de bulundu
Denizli tekstil merkezinin logosu belli oldu
YEREL HABERLER Denizli tekstil merkezinin logosu belli oldu
Pamukkale’de okullar öğrenciler için dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Pamukkale’de okullar öğrenciler için dezenfekte ...
Denizlispor 4 eksikle Konya’ya gidiyor Yukatel Denizlispor, İ.H. Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Denizlispor 4 eksikle Konya’ya gidiyor Yukatel ...
50 tane çam ağacını tarlaya gittiğinde kesilmiş ve yakılmış halde buldu Tarlada katliam; 50 çam ağacı kesilmiş halde bulundu
YEREL HABERLER 50 tane çam ağacını tarlaya gittiğinde kesilmiş ve ...
800 yıllık tarihe sahip çarşı yenilenecek Tarihi çarşı Büyükşehir ile yeniden canlanacak
YEREL HABERLER 800 yıllık tarihe sahip çarşı yenilenecek Tarihi ...
Konyaspor, Denizlispor maçı hakemi Göçek oldu
YEREL HABERLER Konyaspor, Denizlispor maçı hakemi Göçek oldu
Denizlispor’un 24 haftalık karnesi iç açmadı
YEREL HABERLER Denizlispor’un 24 haftalık karnesi iç açmadı
Akademik kariyerini bırakarak açtığı plak evinde misafirlerine tarihte yolculuk yaşatıyor
YEREL HABERLER Akademik kariyerini bırakarak açtığı plak evinde ...
GEKA, sosyal sorunları çözmek için proje geliştirmeye davet ediyor GEKA, sosyal sorunlar için uygun başvuru sahiplerinden proje önerileri bekliyor 2019 ve 2020 yılında GEKA 6 projede 6 milyon 435 bin TL destek almaya hak kazandı
YEREL HABERLER GEKA, sosyal sorunları çözmek için proje geliştirmeye ...
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde ikinci doz aşılar uygulandı
YEREL HABERLER Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde ikinci doz aşılar ...