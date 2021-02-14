Dikenli tellere takılan şahin yaralandı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı. Kanatlarından yaralanan şahinin sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.
Acıpayam'ın kırsal Pınaryazı Mahallesi'nde vatandaşlar, bir tarlanın kenarında bulunan dikenli tellere takılarak yaralanan bir şahin buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kanatlarından yaralanan şahini, takıldığı dikenli telde kurtardı. Ardından vatandaşlar tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen şahinin kanatlarından yaralandığı belirtildi. Tedavisinin ardından şahinin doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Acıpayam Deniz TOKAT
2021-02-14 15:07:19
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