Psikolog Zeybek, “Cinsel sorunlar çiftin sorunudur” “ Vajinismusun başvurusunun çok olmasının sebebi evliliğin devamını tehdit ediyor olması”

Mutlaka uzman yardımı alınması gereken ve Türkiye’de her on kadından birinin yaşadığı vajinismus sorunu birçok ailenin de dağılmasına sebep oluyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Psikologlarından Ecrin Zeybek, vajinismus, sebepleri ve tedavisi ile ilgili bilgi verdi. Psikolog Zeybek, “İki yıl üç yıl belki 15 yıl cinsel ilişkiye giremeyen kadınlar var ve buda evliliğin bitmesi noktasına geliyor” dedi.



Bir tarama yapıldığında kadınların yüzde 54'nün ilk cinsel birleşmesinin korku acı hissi ve cinsel birleşmenin gerçekleşmediğini söylüyorlar. Bu kadınların yüzde 17’sinin hala cinsel birleşme yaşayamadıklarını belirten Psikolog Ecrin Zeybek, “Bize başvuran hastaların yüzde 75'i vajinismus için geliyorlar. Cinsel isteksizlik, cinsel tiksinti de çok fazla. Vajinismusun başvurusunun çok olmasının sebebi evliliğin devamını tehdit ediyor olması. İki yıl üç yıl belki 15 yıl cinsel ilişkiye giremeyen kadınlar var. Zamanla kadın kendini yetersiz, değersiz hissediyor. Bu da evliliği bitme noktasına getiriyor. Çiftlerin anlayışı ve bizim desteğimizle bu sorunu aşmak kolay oluyor ve çiftler birlikteliklerini kurtarıp ilişkilerini daha sağlıklı şekilde yaşayabiliyorlar” dedi.



“Hayal edilmesi bile vajinismusun ortaya çıkmasına sebep olabilir”

Vajinusmus’un genellikle ilk cinsel ilişkiye girerken stres ile ortaya çıktığını belirten psikolog Zeybek, “Vajinusmus, vajinaya giriş teşebbüslerinin yaptığı stres ile ortaya çıkan, cinsel birleşmeye izin vermeyen ya da cinsel birleşmenin ağrılı bir şekilde sağlanabildiği vajinada istemsiz spastik kasılmaların olduğu cinsel bir bozukluktur. Kişi cinsel ilişkiye girmek ister fakat, penis, parmak ya da herhangi bir obje vajinaya girmez, bunun hayal edilmesi bile vajinismusun ortaya çıkmasına sebep olabilir. Hayal yoluyla bile kasılmalar meydana gelebilir. Tam bu noktada bir uzmana başvurulması gerekiyor. Vajinismusda bedenin çeşitli bölgelerinde kasılmalar, terlemeler, titremeler, ağlamalar, fenalık hissi buna eşlik edebiliyor. Bu belirtiler genellikle ilk cinsel birleşmede ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.



“Cinsel olarak yetersiz olma hissi gibi birçok sonuçlar vajinismusa sebep olarak sıralanabilir”

Vajinismusun sebeplerini açıklayana Zeybek, “Doğru olmayan mitler, İlk cinsel birleşmenin çok ağrılı, sancılı olacağı düşüncesi; oluk gibi kan geleceği korkusu, vajinanın kasılmasıyla penisin içeride sıkışıp kalacağı fikri, eşle olumsuz algılanan cinsel deneyimler cinsel taciz veya istismara uğramış olmak kürtaj yaptırmış olmak, kontrolü kaybetme korkusu ve cinsel olarak yetersiz olma hissi gibi sebepler vajinismusa sebep olarak sıralanabilir. Hafif ağrılı cinsel birleşmelerde doktora başvuru pek olmuyor. Cinsel birleşmenin gerçekleşmiş olması eşler için yeterli görülüyor. Zamanla bu ağrı ile birlikte kadında cinsel isteksizlik başlıyor” şeklinde konuştu.



“Cinsel sorunlar çiftin sorunudur”

Vajinismusun tedavi sürecini anlatan Psikolog Ecrin Zeybek, “Önce cinsel yaşam öyküsü alıyoruz. Bazı kadınlar kendi başına geliyor. Biz hastayı partneriyle birlikte istiyoruz. Kadınlar bunun kendilerinin sorunu olduğunu düşünüyorlar fakat C Tedaviye cinsel yaşam öyküsü ile başlıyoruz. Kadının ilk regliniz ne zaman gerçekleştirdiğinden başlayıp birlikteliğin öyküsünü alıyoruz. Ne zaman tanıştınız bu sorun ne zaman ortaya çıktı. Daha sonra ilişkisel yaşam öyküsü ve ardından bireysel yaşam öyküsü alıyoruz. Yıllarca deneyip başaramayan kadınlar var. Kadında korku daha fazla gelişiyor neler hissettiğine dair her bilgi bizim sorunu çözebilmemiz açısından önem teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.



“Psikocinsel eğitim veriyoruz”

Yapılan ön konuşmalardan sonra cinsel ilişiklerini kontrol altına aldıklarını ifade eden Zeybek, “Seanslara başladıktan sonra bir daha cinsel ilişkiye girebilirsiniz diyene kadar cinsel ilişkiyi yasaklıyoruz. Cinsel perhiz başlıyor. Bu çiftlere aynı zamanda sorumluk yüklüyor ve zamanda birleşmenin ağırlığından kurtuluyorlar. Devamında psikocinsel eğitim veriyoruz. Cinsellik nedir, nasıl başlar, erojen bölgeler nerelerdir, çiftlerin hiçbir şey bilmediklerini farz edip en baştan anlatıyoruz. Bundan sonra işin egzersiz kısmı var 89 tane egzersizimiz var bunları birlikte planlıyoruz egzersizleri veriyoruz kişiler bunları yapıyorlar. Kaygı düzeylerini ölçüyoruz. Nerede ne kadar kaygı yaşadılar diye bakıyoruz. Sonrasında süreci bitiriyoruz. Yüzde 99 oranında problemi çözüyoruz. Daha sonra süreç hazır olmayla tamamlanıyor en temelinde de egzersizler oluyor 89 seanslık bir egzersiz sürecimiz var” diye açıkladı.

