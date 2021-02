Dikkatsiz sürücü mahallelinin canını yaktı Mahallelinin gözü gibi baktığı sokak köpeği dikkatsiz sürücü yüzünden telef oldu

Denizli’de 7 yıldır mahalleli ve esnafların gözü gibi baktığı sokak köpeği, dikkatsiz motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan çarpma sonrası veteriner hekime götürülen köpek kurtarılamadı.



Olay, geçtiğimiz günlerde Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesinde meydana geldi. 7 yıldır mahallede yaşayan vatandaşlar ve esnafların gözbebeği haline gelen sokak köpeği dikkatsiz ve süratli motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda yolun karşısına geçmek isteyen ‘Kara’ isimli sokak köpeğine süratli ve hiç fren yapmadan ilerleyen motosiklet sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve arkasında yolculuk eden şahıs motosikletin devrilmesi sonucu yere düştü. Bu sırada evinin önüne otomobilini park eden ve 7 yıldır her türlü bakımını üstlenen Nail Beştaş, durumu fark ederek oraya doğru koştu. Yaralı köpeğin acılar içerisinde kıvrandığını fark eden Beştaş, kucağına alarak en yakın veteriner kliniğine koştu.



Dikkatsiz sürücü bir anda olay yerinden kaçtı

Olay anınad sesleri duyan tüm esnaflar adeta sokağa akın etti. Bu sırada kimliği belirsiz motosiklet sürücüsü ve yanındaki şahıs, Beştaş’ın ayrılmasını fırsat bilerek olay yerinden kaçtı. Veteriner kliniğine götürülen yaralı köpek ise tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evinin önüne mama ve suyun yanı sıra şemsiye ile yatacağı yeri dahi hazırlayan 7 yıldır köpeğin bakımlarını üstlenen Beştaş, “İşten gelmiştim, evimin önünden aracıma park ettim esnada yaklaşık 50 metre mesafede bir motorun aşırı hızla aşağı yöne doğru indiğini gördüm. Korna çalıyordu ve daha sonra aynadan refleks halinde baktığımda köpeğin karşıdan karşıya geçmiş olduğunu gördüm. Aşırı hızla gelen motor korna çalmaya devam ederek aşırı süratli gelip hayvana çarptı ve biz anında müdahale etmek için koştuk. Bu canı alıp veterinere götürdük. Maalesef veterinerde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi” dedi.



“Benim, ailemin ve buradaki tüm mahallenin sevgilisiydi”

Fren yapmadan göz göre göre sokak köpeğine çarpan sürücünün bulunmasını istediğini belirten Beştaş, “Ben bu şahsın kesinlikle bulunmasını istiyorum. Kamera kayıtlarında da zaten görünüyor ancak olay yerinden 5 saniye içinde ben daha karşıdan karşıya geçmeden bu şahıs olay yerinden uzaklaşmıştır. Burada bütün esnaf biz herkes bunun kaçışını da gördü. Maalesef plakasına alamadık. Yani burada bir kasis olsa bunun gibi canlıların yaşamına devam etmesini sağlarız. Çok üzülüyoruz ve burada okullarda var. Burada ortalama her hafta ya trafik kazası gerçekleşiyor ya bir can gidiyor. Canımızın ismi Karaydı ve 7 yıldır yaklaşık bakıyorum. Benim, ailemin ve buradaki tüm mahallenin sevgilisiydi” ifadelerini kullandı.

