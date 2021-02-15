Denizlispor'da kabus bitmiyor



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de aylardır düşme hattında son sırada yer alan, 25'inci hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor'a da 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'da ligde kalma umutları tükeniyor. Mutlak galibiyet hedefiyle gittiği deplasmanda eski savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle yenik duruma düşen Denizli, ardından maçı çeviremedi. Bu sezon 4 farklı teknik direktör yönetiminde 24 maçta 4 galibiyet alabilen Ege ekibi, son 11 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle çöktü. Ligde 18 puanda kalıp kurtuluş hattının 7 puan gerisine düşen yeşil-siyahlı ekip küme düşme korkusunu iyice yakından hissetmeye başladı.

Denizlispor'un teknik patronu Hakan Kutlu, Konyaspor maçında 5'li savunma dizilişiyle takımını sahaya çıkarsa da formasyon değişikliği bile mağlubiyete engel olamadı. Yenilen golün ardından sistem değişikliği yapan ve 4'lü defansa geçen Denizlispor, bu maçta da sahadan puansız ayrıldı. Hakan Kutlu, maçın ardından ilk yarıda rakibe pozisyon vermediklerini, 2-3 gol fırsatından yararlanamadıklarını söyledi. Yedikleri ilk golde Lopes'in itildiğini belirterek VAR hakemlerine tepki gösteren Kutlu, "VAR bizim lehimize olan pozisyonları görmüyor ya da görmek istemiyor. VAR'ı Türkiye'den kaldıralım. Bütün takımlar VAR'dan şikayetçi, bir tek biz değil. Çok da pahalı bir sistem. Eğer böyle olacaksa hiç gerek yok. Uygulamasınlar" dedi.

İSTATİSTİKLERİ DİP YAPTI

Haftalardır düşme potasından çıkamayıp 7 haftadır ligin en son sırasında bulunan Denizlispor istatistiklerde de dibe vurdu. Yeşil-siyahlı ekip, bu maçın ardından Ankaragücü ile birlikte 14 mağlubiyetle en fazla yenilen iki takımdan biri oldu. Süper Lig'in 25'inci haftası itibariyle eksi 21 averaja sahip Denizlispor, bu alanda da son sırayı paylaşırken, bu sezon 4 galibiyetle en az 3 puan alan takım durumunda. Bu sezon üzerindeki kara bulutları dağıtamayan ve mali sorunlarla bouşan yeşil-siyahlılarda taraftarlar sosyal medya üzerinden yönetime tepki gösteriyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-02-15 11:31:25



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