Öğrencilerin yokluğu fırsata çevrildi

Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir yüz yüze eğitime ara verilen okulların boş kalmasını fırsat bilen Pamukkale Belediyesi, eksiklikleri tespit ederek, yenileme çalışmalarına başladı.

Pamukkale Belediyesi, eğitim konusunda önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle ülkemizde okullar kapanırken, uzaktan eğitim sistemi uygulanıyor. Pamukkale Belediyesi, bu zor günlerde eğitim alanındaki çalışmalarına da hız kesmeden devam etti. İlçe genelinde bulunan ilk ve orta dereceli okullar ile liselerin eksikliklerini bir bir belirleyen ekipler, yeni derslikler, yeni oyun grupları, peyzaj düzenlemeleri, yeni spor alanları, boyatamirat işlerini gerçekleştirdi.



“Çocuklarımıza sürprizlerimiz var”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 1 Mart 2021 tarihinde 20202021 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılının başlamasıyla, okullara kavuşan öğrencilere sürprizleri olduğunu söyledi. Pandemi sürecini fırsata çevirerek, mahalle muhtarları ve okul müdürlükleri ile istişareler yaparak ilk ve orta dereceli okullar ile liselerin eksiklikleri tamamladıklarını belirten Başkan Örki, “Çocuklarımızın okullarını, öğretmenlerini, arkadaşlarını çok özlediklerini biliyoruz. İkinci yarıyıla daha da bir enerjik başlamaları, derslerine daha çok çalışmaları temennisiyle, 1 Mart’ta okullarına kavuşan çocuklarımıza sürprizlerimiz var. Miniklerimiz için yeni derslikler, oyun grupları, spor alanları ve spor tesisleri, bisiklet parkları yaptık. Birçok okulumuzun bahçelerini peyzaj düzenlemeleri ile yepyeni ağaçlarla daha da güzelleştirdik. Onların yüzlerinin gülmesi bizlere en güzel hediye olacak. Çocuklarımızdan tek beklentimiz daha çok derslerine çalışmaları. Pamukkale Belediyesi olarak eğitime, öğrenciye ve insana dokunan her türlü projeyle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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