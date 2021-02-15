Sosyal medyadan terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirtilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-02-15 19:39:16



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