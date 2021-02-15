Bakan Kasapoğlu, Denizli’deki spor yatırımlarını değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir takım ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Denizli’ye geldi.

Kasapoğlu, Denizli Valiliği ziyaretinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek burada ‘İl Değerlendirme Toplantısı’na katılım sağlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli Valiliği önünde Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vali Ali Fuat Atik, Bakan Kasapoğlu’nu makamında ağırladı. Valilikteki programın ardından İl Değerlendirme Toplantısı için Denizli Büyükşehir Belediyesine geçiş yapan Bakan Kasapoğlu, genç sporcular tarafından çiçek takdimi ile karşılandı. Bakan Kasapoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve protokol üyeleri tarafından karşılanmasının ardından Başkan Zolan makamında ağırladı. Başkan Zolan, Bakan Kasapoğlu’na hediye takdiminde bulundu. Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Bakan Kasapoğlu’nun ismine özel Denizlispor forması hediye etti.



Bakan Kasapoğlu, Salı günü AK Parti İl Kadın Kolları Kongresine katılım sağlamasının ardından Denizli’de yapılacak olan yeni stadyum inşaat alanında incelemelerde bulunacak.

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