DTO Başkanı Erdoğan, ekibiyle birlikte Acıpayam’a çıkartma yaptı

– Denizli Ticaret Odası (DTO) üyeleri, esnaf, sanatkâr ve farklı sektörlerdeki işletmeler ile her fırsatta bir araya gelen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Yönetim Kuruluyla şehir ekonomisine katkı sağlayan örnek firmaların işverenleri, idarecileri ile çalışanlarını da ziyaret ediyor.



Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Yardımcısı Melek Sözkesen, DTO Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Taşevli, Murat Can, Yakup Öğütcen, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, Özel Kalem ve Basın Sorumlusu Ömer Altıntaş, İletişim ve Organizasyon Sorumlusu Ozan Öner Özmen ile, Acıpayam Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kayhan’ı ziyaret etti. Acıpayam Ticaret Odası Başkanı Kayhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği Başkan Erdoğan’ın örnek çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, faaliyetlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.



Başkan Erdoğan ise, öncelikle gerek nezaketi gerekse camialarına hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Başkan Kayhan’ın, önemli bir ilçelerinin temsilcisi olduğunu ve buradaki iş dünyasının en yakından nabzını tutan isim olduğunu söyledi. Acıpayam’ın çok sayıda önemli işletmesi bulunduğuna ve çalışkan müteşebbisleriyle birçok sektörde etkin bir şekilde yer aldığına dikkat çeken Erdoğan, daha da iyi olması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.



Başkan Erdoğan ile beraberindekiler, Aynes’i de ziyaret etti. Aynes Gıda Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Subaşıoğlu ile Aynes Ceo’su Murat Hocalar’ın ağırladığı Başkan Erdoğan, ziyarette Denizli Ticaret Odası’ndaki çalışmalarını aktardığı kısa bir konuşma yaptı. DTO’nun, üye sayısının yanında aktiviteleri ve etkinliğiyle, ülkedeki sayılı ve tanınan odalar arasına girdiğine dikkat çekti. Yaptıkları her işle, Denizli’nin potansiyelini ve neler yaptığını, en iyi şekilde kamuoyuna yansıtmaya çalıştıklarını da vurguladı. Ayrıca, pandemi kısıtlamaları öncesinde her yıl yüzlerce üyelerini uluslararası ve yurt içi fuarlara götürerek, sektörlerindeki son gelişmeleri yerinde görmelerini ve pazardaki rekabetten uzak kalmamalarını sağladıklarını anlattı. Pandemi sürecinde ise, işletmelerin kural, istenilen tedbir ve yasaklara uyarak açık kalmaları için ne gerekiyorsa yaptıklarını, çalışma izinlerinin çıkmasına ön ayak olduklarını kaydetti.



Aynes’in Ceo’su Murat Hocalar ise, şirketlerinin durumu, son kampanyalarının ayrıntıları ile hedefini ve 2021 yılı hedeflerini tek tek ele aldığı sunumunda, bu vesileyle Başkan Erdoğan’dan da katkı almayı umduklarını ifade etti. Başkan Erdoğan da ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Aynes Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Subaşıoğlu ise, DTO Başkanı Erdoğan ile ekibini, kuruluşlarını ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirdi. Subaşıoğlu, “Başkanımız, çalışkan ve yardımsever kişiliği, sektörlere ve gelişmelere hakimiyeti ile örnek işlere imza atmaktadır. Girdiği her işte, işine sıkı sıkıya sarılan ve başarılı olan biridir. Tecrübe, bilgi ve birikiminizle, bizlere de büyük katkı sağlayacağınızdan en ufak şüphemiz yok. Şimdiden teşekkür ederiz” diye konuştu.



“Aynes, Sektörün öncülerindendir”

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Sektöründe Türkiye'deki öncü girişimler arasında bulunan örnek işletmesiyle Denizli'mizin ticareti, gıda sanayi, istihdamı ile ekonomisine büyük kazanç ve katkı sağlayan Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ ile Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Subaşıoğlu ve idarecilerine teşekkür ederim. Onların başarısı, şehrimizin de başarısıdır. Denizli’mizin adını yurdun dört bir köşesine duyurmaktadırlar. Ziyaretimizdeki ilgi ve nezaketlerinden dolayı da teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim” dedi.



Başkan Erdoğan, aynı gün kent merkezindeki esnafı da ziyaret ederek, işleriyle ilgili hasbihal etti; hayırlı işler diledi. DTO’daki çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.

