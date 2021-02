Bakan Kasapoğlu: "28 Şubat bin yıl sürecek dediler ama biz kongrelerimize devam ediyoruz" Bakan Kasapoğlu, 6. Kadın Kolları Olağan Kongresinde açıklamalarda bulundu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Çok yakın gelecekte Denizli’nin evlatlarını sporun her alanında bu şanlı bayrağı gururlandıran şampiyonu olarak göreceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Denizli İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresinde seçilen yeni yönetime başarılar dileyerek, "Bin yıl sürecek dedikleri bir 28 Şubat var ama işte bir kadın kolları kongremizde daha birlikteyiz" dedi.

Denizli'ye bir dizi program ve ziyaret için gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Denizli AK Parti İl Kadın Kolları, 6. Olağan İl Kongresinde açıklamalarda bulundu. Programa; Ekonomi eski Bakanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Nihat Zeybekci, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve partililer ile vatandaşlar katıldı. AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar, “Pazar günü Gara’da şehit edilen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Haklı davamızda çocuklarını evlat nöbetiyle bekleyen Diyarbakır annelerine de selam olsun, gönlümüz ve dualarımız sizlerle. Denizli’nin ak kadınları olarak bizler vatanımız için bayrağımız için milletimiz için ve devletimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 hedeflerimize Cumhuriyetimizin 100. yılında inandığımız yolda devam edeceğiz. Bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Denizli olacağız” dedi.



“Tüm teşkilat mensuplarımızı hürmetle, şükranla yad ediyorum”

Kongrede konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “6. Kadın Kolları Kongremizdeyiz, AK Parti demek vefa demektir, vicdan demektir, eser ve üretim demektir. Bu manada da ana kademesiyle gençlik ve kadın kolları ile bütün olan teşkilatımız bu eser ziyadesinin öncüsüdür, en önde giden ve her şeyi omuzlayan omurgasıdır. Bu vesileyle bugüne kadar, AK Parti teşkilatları bu kutlu davayı her zaman en güzel şekilde omuzlayan teşkilatlardır. Teşkilatlarımızda görev alan gayretle, alın teriyle çalışan tüm teşkilat mensuplarımızı hürmetle, şükranla yad ediyorum” dedi.



“Şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor yakınlarına baş sağlığı diliyorum”

Gara'da şehit edilen 13 vatandaş için baş sağlığı dileyen Bakan Kasapoğlu, “Bu ülke ecdadımızın bu kutlu coğrafya onların şehitlerin, bize emanet ettiği onların bu uğurda can verdiği bu kutlu coğrafya önemli bir emanet işte birkaç gün önce 13 vatandaşımızı yine bu uğurda ahirete yolcu ettik. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bizler bir olduğumuz müddetçe, beraber olduğumuz müddetçe hiçbir zaman hiçbir kirli emellerine ulaşamayacaklardır ve şehitlerimizin bize vatan kıldığı emanet ettiği bu coğrafyayı bu şanlı bayrağı da hep birlikte ilelebet payidar kılacağız. Ben bu vesile ile Gara’daki şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz milletimize, değerli yakınlarına baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.



“Bin yıl sürecek dedikleri bir 28 Şubat var, işte bir kadın kolları kongremizdeyiz”

Bakan Kasapoğlu, “Bir Şubat ayı içerisindeyiz, Şubat ayının bize hatırlattıkları var. Bin yıl sürecek dedikleri bir 28 Şubat var ama işte bir kadın kolları kongremizde daha birlikteyiz. Bu ülkenin değeri, vicdanı bu ülkede merhametin üretimin sembolü kadınlarımıza çektirilenler var. Şubat ayı bize bunları hatırlatıyor, başardığı halde üniversitemize giden kızlarımızı, işinden aşından edilen kadınlarımızı hatırlatıyor. Hamdolsun ki, o dönemler geride kaldı, eski Türkiye diyoruz orada kaldı. Hiçbir zaman içeriden de dışarıdan da ne yaparlarsa yapsınlar o kötü günlere bir daha Türkiye’yi götüremeyecekler. İşte kadın kolları kongremizde AK Parti’nin bugüne kadar, en güzel şekilde yarınlara yürüyüşünde eşsiz rolü olan kadınlarımızla, eşinden, aşından ve işinden vazgeçerek vefasıyla özverisiyle öncü olan kadınlarımıza inşallah bu yürüyüş Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilelebet güçlü bir şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.



“Denizli, Türkiye’nin yine müstesna bir şehri olarak devam edecek”

“İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte yine kadınlarımızın öncülüğünde AK Parti'nin öncü kadınlarıyla Denizli, Türkiye’nin yine müstesna bir şehri olarak hizmet siyasetiyle en güçlü şekilde ortaya koymaya devam edecek" diyen Bakan Kasapoğlu, "İnşallah bu hizmet çıtasını gençlik alanında, gençlik merkezlerimizde, yurtlarımızda ve yine yeni spor alanlarıyla, semt sahalarıyla her branştaki imkanlarla, salonlarla, havuzlarla çok daha farklı başarıları gerçekleştireceğiz. Çok yakın gelecekte Denizli’nin evlatlarını sporun her alanında bu şanlı bayrağı gururlandıran şampiyonu olarak göreceğiz. İnşallah yine en kısa zamanda sizlerle birlikte bu güzel çalışmaları hizmete alma noktasında da ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde inşallah bununda açılışlarını gerçekleştirmeye çalışacağız” dedi.



“Kongremiz tüm Denizli için hayırlı ve uğurlu olsun”

Her sorunu kardeşçe birlik ve beraberlik içerisinde başaracaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Kadınlarımızla AK Parti’nin güçlü, vicdandan, adaletten yana olan tüm kadınlarıyla gurur duyuyor ve iyi ki varsınız diyoruz. Kadınlarımız Türkiye’nin dört bir yanında hiçbir zaman yerinde durmadan cesaretle kendilerine yakışır özveriyle önden gittiler. Bizde inşallah bundan sonra kadınlarımızın gençlerimizin ve tüm teşkilatlarımızın bu güzel birliği, beraberliğiyle önümüze çıkarılan her sorunu kardeşçe bir ve beraber aştığımız gibi bundan sonrada nice engelleri aşmaya tabiriz. Tüm dünyaya, dünya beşten büyüktür diyerek meydan okuyan mazlumların adaletin, vicdanın güçlü mesajını veren sayın Cumhurbaşkanımızın yolundan onun yol ve dava arkadaşları olarak yürümeye devam edeceğiz. Kongremiz tüm Denizli için hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” şeklinde konuştu.

Programın ardından AK Parti Denizli İl Kadın Kolları ve delegeler oylarını kullanmak üzere sandık başına gitti.

