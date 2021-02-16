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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Kirli emellerine ulaşamayacaklar

DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Kirli emellerine ulaşamayacaklar


Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşını rahmetle andıklarını belirterek, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bizler, bir ve beraber olduğumuz müddetçe hiçbir zaman hiçbir kirli emellerine ulaşamayacaklar" dedi.
AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Kongresi, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti´li Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.
Kongrede konuşan Bakan Kasapoğlu, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşını rahmetle andıklarını belirterek, ailelerine sabır diledi. Türkiye'nin şehitlerin emaneti olan bir ülke olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Birkaç gün önce 13 vatandaşımızı bu uğurda ahirete yolcu ettik. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bizler bir ve beraber olduğumuz müddetçe hiçbir zaman hiçbir kirli emellerine ulaşamayacaklar. Şehitlerimizin bize vatan kıldığı, emanet ettiği bu kutlu coğrafyayı, bu şanlı bayrağı da hep birlikte ilelebet payidar kılacağız" dedi.
Türkiye'de yaşayan kadınların çalışkan olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, vefasıyla öncü olan kadınların bu yürüyüşünün Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilelebet güçlü bir şekilde devam edeceğini kaydetti. Bakan Kasapoğlu, AK Parti'nin kongreleriyle ve bayrak değişimiyle tüm dünyaya en güçlü mesajı veren bir dava olduğunu belirterek, bu yolda usanmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
'BUNDAN SONRA DA NİCE ENGELLERİ AŞMAYA TALİBİZ'
Partisinin güçlü, vicdanlı, adaletten ve merhametten yana olan tüm kadınlarıyla gurur duyduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Kadınlarımız, Türkiye'nin dört bir yanında hiçbir zaman geride durmadan kendilerine yakışır cesaretle özveriyle önden gitti. Kadınlarımızın, gençlerimizin, teşkilatlarımızın bu güzel birlik ve beraberliğine önümüze çıkan her sorunu bugüne kadar kardeşçe bir ve beraber olarak aştığımız gibi bundan sonra da nice engelleri aşmaya talibiz. Nice hizmetleri, başarıları birlikte, bir olarak beraber olarak kardeşçe gerçekleştirmeye talibiz" diye konuştu.
'BİZİM YOLUMUZ KARDEŞLİK YOLU'
Düzenledikleri kongrelerle tazelenerek, motivasyon ve enerjilerini güçlendirerek 2023 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Yolumuz kardeşlik yolu. İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Tüm dünyaya, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, meydan okuyan mazlumların, adaletin, vicdanın güçlü mesajını veren Sayın Cumhurbaşkanımızın yolundan onun yol ve dava arkadaşları olarak yürümeye devam edeceğiz. Yürüyüşümüz kutlu olsun" diye konuştu.
Tek listeyle gidilen kongrede, Feride Kabadayılar AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı'na seçildi.
BAKAN KASAPOĞLU, 15 GÜNDE 4'ÜNCÜ GENÇ OFİS'İ AÇTI
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kongrenin ardından Pamukkale Üniversitesi'ndeki Genç Ofis'in açılışına katıldı. Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada da gençlerin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Son 15 gün içerisinde 4'üncü Genç Ofis'in açılışını yaptıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Genç Ofis, gençlerimiz, üniversitemiz ve Denizli'ye hayırlı olsun. Genç bir nüfusun ve müthiş bir potansiyelin sahibi bir ülke olmak Türkiye için önemli bir avantaj. Bu doğrultuda gençlerimiz için her türlü imkanı seferber etmek ve gençlerimiz için her türlü imkanı erişilebilir kılmak bizim için onurlu bir görev" dedi.
'DAHA FARKLI BAŞARILARA İMZA ATACAĞINDAN ŞÜPHEMİZ YOK'
Gençlerin her şeyin en iyisine layık oluğu bilinciyle çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Açtığımız Genç Ofisleri, gençlerimiz için gerekli olanaklar neyse içinde barındıracak ve onların kendilerini geliştirebilecekleri imkanları sunma noktasında önemli görevler üstlenecek. Bu merkezi büyüterek ve geliştirerek bu çıtayı yükselteceğiz. Üniversiteakademi iş birliğini çok önemsiyoruz. Akademiyle birlikte bakanlığımızın ortak çalışma alanlarının çok daha faydalı ilerleyeceğine inancımız tam. Gençlerimizin, sporcularımızın, akademik ve ortak çalışmalarla birlikte daha farklı başarılara imza atacağından şüphemiz yok. Bakanlığımızın desteği tüm üniversitelere olduğu gibi Denizli'de de devam edecek" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci gruplarının temsilcilerine ödüllerini verdi. DHA-Politika Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-02-16 16:56:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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