Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Kirli emellerine ulaşamayacaklar (2)

BAKAN KASAPOĞLU, STAT YAPILMASI PLANLANAN ALANI İNCELEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Denizli'de yapımı planlanan stadyumun inşa edileceği alanı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'na, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizlispor Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.
Bakan Kasapoğlu, arazi hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, partililerle bir araya geldi. Bir süre partililerle sohbet eden Kasapoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA) DHA-Politika Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-02-16 18:41:05
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