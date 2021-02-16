Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli'de stat alanını inceledi



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Denizli´yi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehre yapımı planlanan stadyumun inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli´ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli´ye yapılacak olan stadyum alanında inceleme yaptı. Bakan Kasapoğlu, FIFA standartlarına uygun alarak, Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi´nde inşa edilecek stat ve arazi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kasapoğlu´na incelemesi sırasında Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve beraberindekiler de eşlik etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Bakan Kasapoğlu´na stat hakkında detaylı bilgi verdi, projenin özelliklerini anlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakan Kasapoğlu´nun alanı incelemesi

Bakan Kasapoğlu´nun stat alanında yetkililerden bilgi alması

Bakan Kasapoğlu´nun AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret etmesiDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-02-16 19:34:04



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