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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arazi aracı ile geziye çıkan 4 genç mahsur kaldı: 2 kişi yaralandı

İHA

Arazi aracı ile geziye çıkan 4 genç mahsur kaldı: 2 kişi yaralandı

Denizli’de 4 genç arazi araçları ile çıktığı gezide 2 kişinin bulunduğu araç kontrolden çıkması neticesinde şarampole düşerek yaralandı. Bulundukları yerde mahsur kalan gençler sağlık ve AFAD ekipleri tarafından 1 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.
Olay, Pamukkale ilçesi, Çakıroluk Tepesi olarak bilinen mevkide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 22 yaşındaki Batuhan Ö, 21 yaşındaki Buğra S., ile birlikte 2 kişinin daha bulunduğu 4 genç arazi aracıyla yüksek kesimlerde bulunan kar yağışını görmek için doğa gezisine çıktıkları belirtildi. 2 arazi aracıyla arka arkaya gezen gençlerden Batuhan Ö. ve Buğra S’nin bulunduğu araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada bulundukları noktada mahsur kalan gençler ihbarda bulunarak yardım istediler. Bölgeye gelen AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri tarafından mahsur kaldıkları yerden 1 saat sonunda kurtarılan gençler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Batuhan Ö. ve Buğra S’nin sağlık durumlarının ise iyiye gittiği ve diğer 2 gençte ise herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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