Merkezefendi Basket, Yalova'ya temkinli bakıyor

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Yalova maçı için temkinli konuştu. Deveciler," Rakibimize saygı duyuyoruz. Yalova çok iyi bir takım" diye konuştu.



Ligde son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve yarışında iddialı duruma gelen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te tüm gözler cumartesi günü oynanacak olan zorlu Yalova maçöna çevrildi.

Başkan Veli Deveciler, çok zorlu bir deplasmana gideceklerini ve rakibe büyük saygı duyduklarını ifade etti. Deveciler," İnişli çıkışlı bir süreçten sonra yeniden liderlik yarışı içine girdik. Üst üste aldığımız galibiyetlerle üst sıraları zorluyoruz. İyi ve zevk veren bir basketbol oynuyoruz. Bu hafta Yalova deplasmanına gidiyoruz. Yalova çok iyi bir ekip, tecrübeli hocalarıyla onlarda üst üste maçlar kazandı. Çok zor bir maç olacak. Kazanmamız halinde Süper Lig için önemli bir engeli aşmış olacağız. Oyuncularımız ve teknik ekip, her şeyin bilincinde, iyi çalışıyorlar. Tüm şehrin, takımımıza destek ve güç vermesini bekliyoruz. 12 maçımız kaldı ve her biri final olan bu maçları, tek tek düşünüp, bu 12 maçın sonunda Süper Lig sevincini, kupayı kaldırarak yaşamak istiyoruz. Süper Lige çıkmak, oyuncuların, teknik ekibin ve bu şehrin başarı öyküsü olacaktır. Aynı inançla, kenetlenerek, hep birlikte bunu başarmalıyız" dedi.



Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş ise, son olarak oynadıkları ve galip geldikleri Sigortam.net maçı için konuştu. Aktaş," Bu ligin iyi takımlarından bir tanesi ve aldığımız galibiyet için mutluyuz , oyunumuzu her hafta geliştirmeye ve zenginleştirmeye çalışıyoruz, oyuncularım ve ekip arkadaşlarım çok çalışıyorlar, onlara da emekleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aktaş, bu hafta deplasmanda bu ligin iyi takımlarımdan Semt77 Yalova takımıyla çok önemli bir maç oynayacaklarını söyleyerek," Bütün haftayı çok iyi değerlendirip tüm dikkat ve motivasyonumuzla Cumartesi gününe hazır olmak istiyoruz" dedi.

