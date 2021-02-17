Denizlispor kazanmak zorunda



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)Süper Lig'de puan tablosunda en alt sıradan kurtulamayan Yukatel Denizlispor, cumartesi günü düşme hattındaki rakiplerden Gençlerbirliği'yle oynayacağı hayati öneme sahip 90 dakikaya mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak olan 18 puandaki Denizlispor, 20 puanlı rakibini yendiği takdirde yarışa tutunacak. Mağlubiyet durumunda ise her geçen hafta kaybolmaya başlayan umutlar daha da azalacak. Yeşil-siyahlı ekip bu mücadeleyle Gençlerbirliği ile tarihindeki 65'inci karşılaşmaya çıkacak.

Şimdiye kadar oynanan karşılaşmalarda 25 kez kazanan taraf Denizlispor olurken, Gençlerbirliği 23 maçta sahadan 3 puanla ayrıldı. 16 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmişti.

ZORLU FİKSTÜR

Başkent temsilcisini evinde yenerek nefes almak isteyen Ege ekibini bu mücadeleden sonra 5 maçlık zorlu bir fikstür bekliyor. Denizlispor, Gençlerbirliği maçının ardından sırasıyla Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-02-17 11:04:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.