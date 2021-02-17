Şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını uçurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını uçurdu

İHA

Şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını uçurdu

Denizli’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minare külahı devrildi. Düşme riski bulunan minare külahı ekipler tarafından vinç yardımıyla indirildi.
Olay, Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesinden meydana geldi. Akşam saatlerinde etkisini giderek arttıran şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minare külahı devrildi. Zaman zaman saatte 80 ile 90 kilometre hıza ulaşan rüzgar, külahı devirse de gece boyu minareye asılı halde kaldı. Sabah saatlerinde vatandaşlar cami görevlisinin ihbarı üzerine önlemler alındı. Cemaatin camiye gireceği sırada düşme ihtimali nedeniyle büyük risk taşıyan külaha ekipler vinç yardımıyla ulaşarak indirdi. Külahsız kalan minare drone ile havadan görüntülendi.

Olay anında bulunan ve minarenin düşmeden alınmasını sağlayan Yusuf Görmez, “Gece şiddetli rüzgar sebebiyle saat 22.30’da fırtına oldu. Dışarıya çıktığımda ne olduğunu anlayamadım. Cami görevlisi beni aradı ve caminin minaresi yıkılmış mı diye sordu. O anda baktığımda yıkılmıştı ve söyledim onlara. Ekipler geldiğinde ben vincin tepesine çıktım ve bağladım. Yüzde yüz düşme riski vardı. Vinç yardımıyla ekipler indirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Zolan’dan Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Zolan’dan Regaip Kandili mesajı
Kızılcabölükspor - Antalya Kemerspor: 0-1
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Antalya Kemerspor: 0-1
Köy kahvehanesi EBA destek noktasına dönüştürüldü
YEREL HABERLER Köy kahvehanesi EBA destek noktasına dönüştürüldü
Denizli’de en çok 2 kişilik hane var
YEREL HABERLER Denizli’de en çok 2 kişilik hane var
MHP’li Ayhan; “Gara katliamı artık bir milattır” MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan: “Kahvaltı masası kurulamayınca, sözde memleket masası kumaya çalıştılar”
YEREL HABERLER MHP’li Ayhan; “Gara katliamı artık bir milattır” MHP ...
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı
Bakan Kasapoğlu, Denizli Büyükşehrin spor yatırımlarını inceledi Bakan Kasapoğlu'ndan Başkan Zolan'a teşekkür
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Denizli Büyükşehrin spor ...
Kurumuş ağaçları sanat eserine dönüştürüyor Emekli öğretmen işlediği kurumuş ağaçlardan sergi açmak istiyor Emekli öğretmen Rıfat Çiftçi; “Dokusu olan güzel desen veren eskimiş ağaçları kullanıyorum”
YEREL HABERLER Kurumuş ağaçları sanat eserine dönüştürüyor Emekli ...
Denizlispor 3 puan için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Denizlispor 3 puan için hazırlanıyor
Denizlispor kazanmak zorunda
YEREL HABERLER Denizlispor kazanmak zorunda
Büyükşehirden kar mesaisi Ekipler karla mücadele için hazır bir şekilde bekliyor
YEREL HABERLER Büyükşehirden kar mesaisi Ekipler karla mücadele için ...
Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı
Boyun ağrılarının sıklığı yaşla birlikte artıyor
YEREL HABERLER Boyun ağrılarının sıklığı yaşla birlikte artıyor
Buldan'da belediye halı sahanın yanında bulunan ağaçları kesti
YEREL HABERLER Buldan'da belediye halı sahanın yanında bulunan ...
Yenidoğan ve çocuklarda kalça çıkıklığı tedavi edilmezse kalıcı sakatlığa neden olabiliyor
YEREL HABERLER Yenidoğan ve çocuklarda kalça çıkıklığı tedavi ...
Merkezefendi Basket, Yalova'ya temkinli bakıyor
YEREL HABERLER Merkezefendi Basket, Yalova'ya temkinli bakıyor
Denizli'de kar yağışı yaşamı etkiledi, 1 ilçede eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Denizli'de kar yağışı yaşamı etkiledi, 1 ilçede ...
Denizli’de yüz yüze eğitime Çameli’de 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Denizli’de yüz yüze eğitime Çameli’de 1 gün ara ...
Arazi aracı ile geziye çıkan 4 genç mahsur kaldı: 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Arazi aracı ile geziye çıkan 4 genç mahsur kaldı: 2 ...
Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli'de stat alanını inceledi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli'de stat ...
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Kirli emellerine ulaşamayacaklar (2)
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Kirli emellerine ...
Bakan Kasapoğlu, yeni stadının yerini inceledi Bakan Kasapoğlu, Denizli’nin yeni stat proje alanında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, yeni stadının yerini inceledi Bakan ...