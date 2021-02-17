Yardım bahanesiyle girdikleri evlerden hırsızlık yaptılar

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ merkez olmak üzere Uşak, Muğla ve Antalya´da yaşlıların evlerine `kaymakamlık personeliyiz. Yardım vereceğiz ve incelemeye geldik´ diyerek giren şüphelilerin bu yöntemle 35 bin lira çaldıkları belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Nurdane S.'nin (75) evine gelen 3 kişi, kaymakamlık personeli olduklarını söyleyerek içeri girdi. Evde inceleme yapma bahanesiyle şüpheliler odaları gezdi. Ardından da Nurdane S.'ye bir süre sonra kaymakamlıktan odun ve kömür yardımı yapılacağını söyleyip ayrıldı.
2 BİN LİRASININ ÇALINDIĞINI ANLADI
Nurdane S. bir süre sonra evinde bulunan 2 bin liranın çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. 3 şüphelinin içinde bulunduğu kamyoneti Çardak ilçesinde durduran jandarma ekipleri; K.K., S.K. VE A.D.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yapılan incelemede K.K., S.K. VE A.D´nın son 1 ay içinde Denizli, Uşak, Antalya ile Muğla´da yaşlı vatandaşların evlerine `Yardım verecekleri´ gerekçesiyle girerek toplam 35 bin TL para çaldıkları belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-02-17 18:14:12
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