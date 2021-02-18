Denizli’nin yüzde 64’ü evli

TÜİK Denizli’nin medeni duruma göre nüfus istatistiklerini açıkladı. Bu kapsamda Denizli’de yaşayan 15 yaş üstü 825 bin 320 kişinin yüzde 64,8’ini oluşturan 534 bin 851 kişinin evli olduğu açıklandı. Kentte eşi ölen erkeklerin oranı yüzde 1,8 iken eşi ölen kadınların oranı ise yüzde 11,1 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan “Medeni Duruma Göre Nüfus” verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK tarafından verilen bilgilere göre, 15 yaş üstü nüfus medeni durumuna göre incelendiğinde Denizli’de evli olanların oranı yüzde 64,8 olarak belirtildi. 15 yaş ve üzeri nüfusu oluşturan 825 bin 320 kişiden 64,8’ini oluşturan 534 bin 851’inin evli olduğu belirtildi. 15 yaş üstü nüfus içinde hiç evlenmeyenlerin oranı yüzde 23,6 ile 194 bin 587 kişi, eşi ölenlerin oranı ise yüzde 6,5 ile 53 bin 868 kişi, boşanmış olanların oranı yüzde 5,1 ile 42 bin 14 kişi olarak açıklandı. 408 bin 465 kişi olan 15 yaş üstü erkek nüfusunun yüzde 65,5’ini kapsayan 267 bin 489 kişi evli, yüzde 28,1’i oluşturan 114 bin 690 kişi ise hiç evlenmediği ifadeleri yer aldı.

Eşi ölen erkek sayısı yüzde 1,8 iken kadınlarda ise bu rakam yüzde 11,1 oldu

TÜİK verilerine göre 408 bin 465 kişi olan 15 yaş üstü erkeklerin yüzde 4,6’sını oluşturan 18 bin 865 kişi boşanmış, yüzde 1,8’i kapsayan 7 421 kişinin eşi öldüğü açıklandı. 416 bin 855 kişi olan 15 yaş üstü kadın nüfusunun yüzde 64,1’i oluşturan 267 bin 362 kişi evli, yüzde 19,2’sini kapsayan 79 bin 897 kişi hiç evlenmemiş, yüzde 5,6 içerisinde yer alan 23 bin 149 kişi boşanmış, 11,1’i ile 46 bin 447 kişinin eşinin öldüğü belirtildi.

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