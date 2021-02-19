İş dünyasından DTO’nın projesine destek; “Denizli'de Ticaret Üniversitesi olmalı”

– Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) “Denizli Ticaret Üniversitesi” projesine destek veren Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (AYSİAD) Başkanı Catlık; “Denizli'de Ticaret Üniversitesi olmalı” dedi.

AYSİAD Başkanı Mahmut Catlık, Denizli'nin yeni bir üniversiteye daha ihtiyacı olduğunu, bunun şehrin kalkınmasına katkı koyacak bir unsur olacağına dikkat çekti. "Peki bu neden bir Ticaret Üniversitesi olmasın?" diye soran Catlık, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ı bu yöndeki girişiminden dolayı kutladı.

DTO’nun projesine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Catlık, "Görüyoruz ki; Denizli’mizde ikinci bir üniversitenin açılması zorunlu hale gelmiştir. İlimize komşu olan Muğla, Afyon, Uşak, Burdur, Manisa ve Kütahya gibi illerde, özel bir vakıf üniversitesi olmadığı için, Denizli Ticaret Üniversitesi, bölgemizdeki gençler ile ailelerinin öncelikli bir tercih nedeni olacaktır. Pamukkale Üniversitemiz, onur ve gurur kaynağımızdır. Aynı zamanda ben de bu üniversiteden mezun biri olarak tüm faaliyetlerini takip ettiğim üniversitemiz, Denizli’mize değer katan güzide bir kurumdur. Şimdi ise, Denizli Ticaret Odamızın girişimiyle çalışmaları başlatılan Denizli Ticaret Üniversitemizin haberini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Denizli Ticaret Üniversitemizin kurulması için yoğun çaba gösteren başta Ticaret Odası Başkanımız Uğur Erdoğan olmak üzere, DTO Meclis üyelerine ve Ticaret Odası çalışanlarına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.