Denizlispor kritik sınavda

13 şehidin katili işte o alçak!

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DENİZLİ, (DHA)Spor Toto Süper Lig'de haftalardır son sıradan kurtulamayan Yukatel Denizlispor, yarın kendisi gibi düşme hattındaki Gençlerbirliği'ni kritik 90 dakikada ağırlayacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Tugay Kaan Nuğmanoğlu düdük çalacak. Yeşil-siyahlı ekipte sarı kart cezalısı Lopes bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Recep Niyaz, Sacko ve Tusha görev verilmesi durumunda görev yapabilecek.

Kümede kalma savaşında önemli kozlarını oynayan iki ekipten kurtuluş hattının 7 puan gerisindeki Denizlispor 24 maçta 18 puan toplarken, Gençlerbirliği 23 maçta 20 puan aldı. İki ekip tarihlerindeki 65'inci karşılaşmaya çıkacak. Şimdiye kadar oynanan karşılaşmalarda 25 kez kazanan taraf Denizlispor olurken, Gençlerbirliği 23 maçta sahadan 3 puanla ayrıldı. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2021-02-19 10:37:52



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