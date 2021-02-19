Büyükşehir'in 11 otobüs hattı ALES için çalışacak

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21 Şubat 2021 Pazar günü yapılacak ALES için Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ana arterlerde bulunan 11 otobüs hattı çalışacak. Otobüslerin sınava gireceklere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacağı belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ana arterlerde bulunan 11 otobüs hattı, 21 Şubat 2021 Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için çalışacak. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin 110, 120, 130, 190, 210, 270, 300, 320, 340, 350 ve 510 numaralı otobüsleri görevde olacak. Otobüsler ilk seferlerine sabah saat 07.30'da başlarken, son seferlerini ise saat 13.00'de yapacak. ALES'e girecekler sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinde ücretsiz faydalanabilecek.

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