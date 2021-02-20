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Kick boks ile hem spor yapıyor hem de kendilerini savunuyorlar Kadınlar, şiddet durumuna karşı kick boks eğitimi alıyorlar Eğitmen Murat Güleç; “Kadınların kendilerini koruması ve savunması lazım” “Kadınlar, kendini savunma amaçlı dışarıda kullanabilir”

İHA

Kick boks ile hem spor yapıyor hem de kendilerini savunuyorlar Kadınlar, şiddet durumuna karşı kick boks eğitimi alıyorlar Eğitmen Murat Güleç; “Kadınların kendilerini koruması ve savunması lazım” “Kadınlar, kendini savunma amaçlı dışarıda kullanabilir”

Kadınlar, kick boks sayesinde fit kalıyor aynı zamanda zayıflayarak, herhangi bir kadına şiddet durumuna karşı ise kendilerini korumak için eğitim alıyorlar. Denizli’de özel bir spor salonunda kick boks eğitimi alan kadınlar özgüvenlerinin yerine geldiğini belirterek, pandemi döneminde çok fazla evde kaldıkları için spora yöneldiklerini söyledi.

Kadınlar kendilerini korumak, zayıflamak ve fit kalmak için dövüş sporuna yöneldi. Denizli’de özel bir spor kulübünde kick boks eğitimi alarak kendi öz güvenlerini ve herhangi bir saldırı karşısında savunma yapabilmek için vücutlarını güçlendirerek, tekniklerini geliştiriyor. Genç kadınların bulunduğu salonda, streslerini atarken bu sayede sağlıklı yaşam içinde adım atan kadınlar eğitmenleri tarafından örnek vuruş teknikleriyle çalışmalarına başlıyorlar. Kick boksun hem stres hem de fiziki açıdan da önemli olduğunu anlatan eğitmen Murat Güleç, “Pandemi döneminde herkes evlerde kaldı ve sıkıldı. Günümüz şartlarında da kadınların kendilerini koruması ve savunması lazım. Hem evden çıkıp stres atarak hem de burada yaptıkları hareketlerle kendilerini savunup, antrenmanlarını bir arada gerçekleştiriyorlar. Sürekli spor yapanlar zaten sürekli gözü açık bir durumda oluyor. Aynı hareketleri defalarca yapıyoruz ve bilinçaltına yerleşiyor. Bilinçaltına yerleştiği için dışarıda bir olayı gördüğü zaman etkiye tepki olarak karşılığını verebiliyor. Burada yaptığı hareketleri kendini savunma amaçlı dışarıda kullanabilir. Aynı zamanda federasyonun düzenlediği maçlarda girebilir. İleri seviyeye götürmek isterlerse eğer milli takıma kadar yükselebilir” diye konuştu.

“Spora başladım, sonra özgüvenim arttı”
Kick boksa başlamadan önce akşam saatlerinde dışarı çıktığında tedirgin olduğunu ifade eden 28 yaşındaki Sama Sohrevardi, “Yaklaşık 5 aydır Kick boksa başladım. Sokağa çıktığım zaman özellikle geceleri biraz korkuyordum. Bu yüzden spora başladım, sonra özgüvenim arttı. Artık biraz daha içim rahat oluyor sokağa çıktığımda ve ben bu sporu çok seviyorum çünkü bir durumla karşılaşırsam biliyorum ki kendimi savunabilirim” dedi.

“Sporun eğitimime de etkisi oldu”
Dövüş sanatı sporunda kendini ilerleterek başarılara imza atmak istediğini söyleyen 16 yaşındaki Lale Ağamirzeli, “3 yıl önce 2018 yılında başarılı olabilirim diye başladım. Çünkü gelecekte de bu işe devam etmek istiyorum. Başladıktan sonra maçlara başladım, belirli başarılarım, derecelerim ve madalyalarım var. Eğitimime devam ediyorum ve ileride beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Sporun eğitimime de etkisi oldu” şeklinde konuştu.

“Şiddete maruz kalırsak hazırlıklı olmak için başladık”
Jeoloji Mühendisi olan 39 yaşındaki Burcu Şirin, olası bir durum ile karşı karşıya kaldığında hazırlıklı olmak ve fiziksel açıdan kendilerini iyi hissetmek için eğitim aldığını belirterek, “Özellikle iş çıkışlarında, pandemiden sonra sosyal hayatta bitince Murat hocamla çalışmaya başlayayım dedim. Gerçekten çok iyi geldi, hem fiziksel olarak hem de son zamanlarda kap kaç, kadına yönelik şiddet gibi hiç tasvip etmediğimiz şeylerdir ama Allah korusun bunlara da maruz kalırsak hazırlıklı olmak için başladık, bu sporu yapmaktan da çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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