Süper Lig: Denizlispor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Denizlispor, Süper Lig’in 26. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 10 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada ceza sahası dışında kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Soner çektiği şu dışarı çıktı.
73. dakikada yaklaşık 20 metre top süren Rodallega, kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldı. Rodallega’nın vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu xxx, Erdem Bayık xx, Yusuf Bozdoğan xx
Denizlispor: Cenk xx, Mohamed xx, Mustafa Yumlu xxx, Leismann xx, Özer xx (Muhammet dk. 89 ?), Recep x (Bakalorz dk. 24 xx), Murawski xx, Diskerud xx (Kubilay dk. 65 x), Mesanovic xx (Ahmed dk. 65 x) (Hasan dk. 89 ?), Sagal xx, Rodallega xxx
Yedekler: Pantilimon, Görkem, Sakıb, Ali Yavuz, Sacko
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Polomat xx, Arda xx, Toure xx (Halil İbrahim dk. 75 x), Ömürcan xx (Spiridonovic dk. 70 x), Candeias xx, Furman xx (Mugni dk. 46 xx), Soner xxx (İlker dk. 88 ?), Motta xx, Ayite xx, Lima xx
Yedekler: Adıyaman, Mustafa Akbaş, Sefa, Rahmetullah, Murat, Sami Gökhan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Gol: Mesanovic (dk. 19), (Denizlispor)
Sarı kartlar: Leismann, Murawski (Denizlispor), Candeias (Gençlerbirliği)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.