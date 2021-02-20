Süper Lig: Denizlispor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

13 şehidin katili işte o alçak!

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Denizlispor, Süper Lig’in 26. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 10 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada ceza sahası dışında kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Soner çektiği şu dışarı çıktı.

73. dakikada yaklaşık 20 metre top süren Rodallega, kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldı. Rodallega’nın vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.



Stat: Denizli Atatürk

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu xxx, Erdem Bayık xx, Yusuf Bozdoğan xx

Denizlispor: Cenk xx, Mohamed xx, Mustafa Yumlu xxx, Leismann xx, Özer xx (Muhammet dk. 89 ?), Recep x (Bakalorz dk. 24 xx), Murawski xx, Diskerud xx (Kubilay dk. 65 x), Mesanovic xx (Ahmed dk. 65 x) (Hasan dk. 89 ?), Sagal xx, Rodallega xxx

Yedekler: Pantilimon, Görkem, Sakıb, Ali Yavuz, Sacko

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Polomat xx, Arda xx, Toure xx (Halil İbrahim dk. 75 x), Ömürcan xx (Spiridonovic dk. 70 x), Candeias xx, Furman xx (Mugni dk. 46 xx), Soner xxx (İlker dk. 88 ?), Motta xx, Ayite xx, Lima xx

Yedekler: Adıyaman, Mustafa Akbaş, Sefa, Rahmetullah, Murat, Sami Gökhan

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Mesanovic (dk. 19), (Denizlispor)

Sarı kartlar: Leismann, Murawski (Denizlispor), Candeias (Gençlerbirliği)

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