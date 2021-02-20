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Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği maçının ardından

DHA

Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği maçının ardından


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) Yukatel Denizlispor´un sahasında Gençlerbirliği´ni 1-0 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın da teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. 
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı kaybettikleri için çok üzüntülü olduklarını belirtti. Direkt rakiplerinden birine mağlup olduklarını ifade eden Altıparmak, "Bugün mağlubiyeti hiç hak etmedik. Oyun ve pozisyon olarak, maçın büyük bir bölümü üstünlüğümüzle geçti. Özellikle yediğimiz golden sonra Denizlispor tamamen kapandı. Sadece kontra ataklarla oynayan bir rakibimiz vardı. Biz oyunun özellikle ikinci yarısının tamamını tek kale oynadık. Çok net bir pozisyonumuz var. Onu atsak buradan galip de gelebilirdik" dedi. 
"BU LİGDE KALMAK BİZİM BİRİNCİ HEDEFİMİZ"
Takım olarak bir sistemlerinin belirlediklerini ve oyuncularına bunu aşılamaya çalıştıklarını aktaran Altıparmak, "Bugün de bunu uygulamaya çalıştık. Önde oynayan önde baskı yapan bir takım olmaya çalışıyoruz. Bunu uygularken bazı oyuncularımız katılım sağlarken bazıları hala katılım sağlayamadı. Bunun üzerine çok çalışacağız. Daha bitmiş bir şey yok. Oyuncularımız kazanmak için ellerinden gelen tüm mücadeleyi gösterdiler. Bugün kaybettik ama yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu isteği arzuyu göstererek, üzerine koymamız gerekiyor. Daha fazla çalışacağız. Üzerine koyarak bu ligde kalmak bizim birinci hedefimiz. İnşallah bunu oyuncularımızla birlikte başaracağız" diye konuştu.
HAKAN KUTLU: LİGİN DİBİNDEN KURTULMAK İSTİYORUZ
Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi. Oyuncularının bugünkü maçta iyi bir performans sergilediğini belirten Kutlu, "Futbolcularımız taktiksek olarak çok disiplinli oynadılar. Maçtan kopmadılar. İlk yarı maçı kopartabilirdik. Girdiğimiz çok fazla gol pozisyonu vardı ve sadece bir tanesini değerlendirebildik. İkinci yarı biraz daha ikinci golü bulamayınca koruma içgüdüsü devreye giriyor. Bunu da yaptılar. Çok önemli bir maçtı. Biz artık bu 3 puanı seriye çevirmek zorundayız. 2-3 maç üst üste alabilirsek inşallah ligin dibinden kurtulmak istiyoruz. Bugün iki üç basamak üste çıktık. Ligin dibinden kurtulup düşme potasından çıktığımız zaman bu oyuncuların performansı çok daha fazla artacağını göreceksiniz" dedi.
"ÜZERİNE KOYARAK DEVAM EDECEĞİZ"
Oyuncu kalitesi olarak ligin dibinde olacak bir takım olmadıklarını ifade eden Kutlu, "Takımımız iyi sonuçları alamamanın vermiş olduğu psikolojik düşüş nedeniyle gerçek performanslarını bir türlü ortaya çıkartmamışlardı. 5 maçtır gerçekten üst düzey oynayan ve oyun disiplinine bağlı kalan, pozisyona giren takım görüntüsü var. İnşallah önümüzdeki maçlarda yine inanmışlıklarını göstererek üzerine koyarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mehmet Altıparmak´ın açıklamaları
Hakan Kutlu´nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-02-20 18:57:07

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