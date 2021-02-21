İranlı yolcunun yorgana gizlediği 1 kilo 584 gram uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Yappa' buldu



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de Çardak Havalimanı´nda polis ekipleri, davranışından şüphelendikleri İran uyruklu M.G.´ye ait 2 bavulda yaptıkları aramada bir yorganın içerisindeki plakalara emdirilmiş halde 1 kilo 584 gram uyuşturucu madde metamfetamin buldu. Özel eğitimli narkotik köpeği Yappa´nın da kullanıldığı aramada İranlı yolcu M.G. gözaltına alındı. Çardak Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, İran'ın başkenti Tahran'dan gelen İran uyruklu bir yolcunun davranışından şüphelenerek yakın takibe aldı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Yappa' ile İranlı yolcu M.G.'ye (30) ait iki bavulda detaylı arama yapıldı. 'Yappa'nın verdiği tepki üzerine her iki bavul `X-RAY´ cihazı ile yeniden kontrol edildi. Bavulun içinde bulunan bir yorganda özel plakaların bulunduğu tespit edildi. Kıyafetler ve yorganın test mendili ile ön analizi yapıldı. İncelemede, iki ayrı bavulda bulunan toplam 29 parça kıyafet ile bir adet yorgan elyafı içinde 7 plakaya, uyuşturucu madde metamfetamin emdirildiği ortaya çıktı. Yorganda 1 kilo 584 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilirken; kıyafetlere emdirilen uyuşturucu miktarının ise laboratuvar incelemesinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde ki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-02-21 15:04:45



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