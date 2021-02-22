Denizli jandarması silah kaçakçılarına geçit vermedi Konya'daki operasyonda 40 kaçak tabancayla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

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Konya'da, Denizli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 40 tabancayla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki farklı adrese düzenlenen operasyonda B.Y., H.A., N.B., F.P. ve T.B.'yi yakaladı. Şüpheli şahıslarla beraber 29 adet 7.65 mm ve 11 adet 9 mm çapında toplam 40 adet tabanca ile 7 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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