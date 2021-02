SEO ve dijital pazarlamada çalışmalar yerini yapay zekaya bırakacak Yapay zeka gelişimlerinden en çok dijital sektörler etkilenecek

Yapay zeka her sektörde olumlu etkileri gün geçtikçe artarken, insanların fark edemeyeceği şekilde birçok bilgileri hızlı olarak analiz ederek sonuçlara daha kolay ulaşıyor. Her sektörde olumlu yönde ilerleyen yapay zeka gelişen teknoloji ile birlikte bazı sektörlerde ise değişimlere neden olabilecek.

İnternet dünyasının gelişmesi ve insanların sürekli olarak veriler yüklemesi ile birlikte kullanıcıların arama motorlarında aradığı web siteleri de bir yarış içerisine girdi. Arama motoru optimizasyonu web sitelerinin arama motorlarında daha fazla görünür olmasını ve daha çok kitleye ulaşmak için ziyaretçi kazanmasını sağlayan SEO isimli bir tekniktir. Arama motorlarının algoritmalarına uygun olarak hazırlanan internet siteleri, insanların kullanımlarına bağlı olarak değişimler gerçekleştirilir. Buna bağlı olarak interneti kullanan her işletmenin ve girişimcinin büyümesi, arama motorlarında ise yükselmesi tamamen dijitale bağlıdır. SEO ile dijital ortamda rekabet içerisinde bulunan sektörler, pazarlama ve insanlara ulaşmak açısından arama motorlarında gün geçtikçe daha da fazla bir yarış içerisine girmiş durumdadır.



SEO ve Dijital sektörler yerini yapay zekaya bırakıyor

SEO ve dijital pazarlama sektörünün gelecekte dijital ajansların çok daha fazla etkilenecektir. Dijital sektörde hizmet veren şirketler ve ajansların yapay zekaya ayak uydurması gerekmektedir. Ajansların birçoğu ise gelişen yapay zekanın farkında değildir. Dijital pazarlama, SEO ve ajansların yaklaşık 56 yıl içerisinde kendilerini korumasıyla işlerine daha farklı bir biçimde devam edebilecekleri gözetilmektedir. Yapay zekanın gelişimini kullanmaya başlayan ajanslar ise çalışanlarının tüm bilgi ve deneyimlerini yazılıma öğreterek, iş gücü yerine beyin gücü takımı oluşturmaya başladıkları görüldü. Sektörlerin bu yöndeki değişimleri görmesiyle birlikte teknolojinin etkilerini görerek hazırlıklı olmaya başladı. İnsanoğlunun gelecekte en büyük yarışı yapay zekalar ya da zekaları ise kendilerine yönelik çalıştırmak için uğraşanların gayreti olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.