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Denizli’de arama kurtarma gönüllülerine yangın eğitimi verildi Arama kurtarma gönüllüleri hayatın her noktasında yer alabilir İtfaiye Eğitmeni Harun Bahar; “Alarm sistemi evlerin doğru yerlerine asılması bizim en büyük önerimiz”

İHA

Denizli’de arama kurtarma gönüllülerine yangın eğitimi verildi Arama kurtarma gönüllüleri hayatın her noktasında yer alabilir İtfaiye Eğitmeni Harun Bahar; “Alarm sistemi evlerin doğru yerlerine asılması bizim en büyük önerimiz”

Arama kurtarma gönüllülerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından temel yangın eğitimi verildi. Arama kurtarma gönüllüleri olası afet ve acil durumlarda görev almak üzere hazırlanmaya devam ediyor.

Denizli’de arama kurtarma ekipleri ile gönüllüler olası afet ve acil durumlarda görev almak üzere çalışmalarına devam ediyor. Planlanan eğitimler kapsamında 17 gönüllüye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Temel Yangın Eğitimi verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitmeni Harun Bahar ve Denizli İnsani Yardım Vakfı (İHH) Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Serdar Çiftçi ile birlikte 1 saatlik eğitimde gönüllüler, yangının oluşma tehlikesi, müdahaleler hakkında detaylı olarak bilgilendirildi. Teorik eğitimin ardından sahada gönüllüler yangın tüpünün kullanımı ve yangına doğru müdahale etme konusunda uygulamalı olarak eğitim aldı. Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Serdar Çiftçi, “60 kişilik gönüllümüz ile zaman zaman bu tür eğitimleri yapmaktayız. Yangın eğitimi de arama kurtarma gönüllülerinin olmazsa olmazları arasındadır. Aslında arama kurtarmadan ziyade her bir bireyin bilmesi gereken genel şeylerdir. Bir yangına nasıl müdahale edilir? Elektrik yangınına nasıl müdahale edilebilir? Çok önemli şeyler evde çocuklarımıza eşimize bunları anlatmamız ve öğretmemiz lazım. Bu eğitimleri zaman zaman devam ettireceğiz. Bugün 17 kişilik bir katılım sağlandı, inşallah eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.

“Alarm sistemi evlerin doğru yerlerine asılması bizim en büyük önerimiz”
Arama kurtarma ekipleriyle birlikte işbirliği içerisinde olduklarını ifade eden İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitmeni Harun Bahar, “Günlük hayatta karşılaşabilecekleri temel risk grubu olan yangın ile nasıl mücadele edeceklerini öğrendiler. Bununla alakalı iş yerleri ve evlerinde hayatlarını nasıl koruyabilirler, nasıl önlemler alabilirler bunlarla alakalı tedbirleri öğrendiler. Bu afet yönetiminde yer alan gönüllülere eğitim vermekten gerçekten mutluluk duyduk. Bizi onure ettiler, her zaman kapımız açık, eğitimler konusunda da Denizli İtfaiyesi olarak her zaman hazırız. Yangında ilk yapılması gereken yangın söndürücülerinin bulunması, herkesin evinde ise yangın alarm cihazının olması gerekir. Apartmanda olması sadece yetmez evimizin içerisinde de küçük araç tipi dediğimiz, yangın tüpü olmalıdır ve erken uyarı sistemi olan duman alarm sistemi evlerinin doğru yerlerine asılması bizim en büyük önerimiz, temennimizdir” diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eğitime katılan gönüllülere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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