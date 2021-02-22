Pandemiden esinlenen moda tasarımcıdan ilginç kostüm tasarımı Moda tasarımında yeni yüz Sevgi Taşdan; “Zorla zincire vurularak robotlaştırılmış insan” Barış Manço anma konserine damga vuracak kostüm tasarımı

Usta sanatçı Barış Manço’nun vefatının ardından 22 yıl geçti. Pandemi tedbirleri kapsamında internet üzerinden düzenlenen anma konserinde ise Denizlili moda tasarımcı Sevgi Taşdan, kostüm tasarladı. Korona virüs nedeniyle zincire vurulmuş ve robotlaştırılmış bir tarz ise kostüm tasarladı.



Usta sanatçı Barış Manço’nun vefatının ardından 22 yıl geçmesi ile birlikte her ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğrayan ve bu yıl pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olarak gerçekleştirilen anma konseri internet üzerinden düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma konserinde sanatçı Güvenç Yıldırım’a özel olarak kostüm tasarlayan 29 yaşındaki genç moda tasarımcı Sevgi Taşdan, bir kostümü ise özel olarak tasarladı. Özel olarak tasarlanan kıyafette korona virüsten dolayı yaşanan sıkıntıları ve bu yüzden insanların adeta birer zincire vurulmuş ve robotlaştırılmış hal aldığı bir stil oluşturan Sevgi Taşdan, “Barış Manço’yu anma konserinde arkadaşımı geçen yıl ve bu yıl da ben giydirdim. Fakat bu yıl, korona virüsten dolayı, yaşadığımız zorlu süreçten ötürü bende değişik ruh haliyle bunalıma girip çıkma ilhamıyla, zorla zincire vurularak robotlaştırılmış insan haline aldırılmaya çalışan bir kostüm tasarladım. Bu zamandan dolayı kostümün hikayesi de bu şekilde oluştu. Güvenç’in soy ismi Yıldırım olduğu için ve korona virüsten sonraki yeni süreçte de doğal afet sorunları başladı. Yıldırım tanrısından da etkilenerek zincire vurulmuş, robotlaştırılmış bir insanın Yıldırım tanrısının giyilmiş kostüm halini yaparak canlandırdım. Yaşadığımız süreci bir kostüm ile gözler önüne serdim” dedi.



“5 kostüm giyecek ve hepsinin farklı hikayesi var”

“Üzerinde bulunan kıyafeti de Denizli’de ki ve birçok sanat dünyasında ki insanların sahneye çıkarken ben özenli olmasını istiyorum. Bir star gibi olmasını istiyorum çünkü bir topluma hitap ediyorlar ve bir sanat yapıyorlar. Ondan burada da özenerek parlak bir görüntü verelim ama solist ön planda olduğundan, smokin üzerinden bir tasarım yapalım diye böyle bir şeyle başlattık. Bugün toplamda 5 kostüm giyecek ve hepsinin farklı hikayesi var” diye konuştu.

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