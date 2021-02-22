PAÜ’lü akademisyenler Türkiye sıralamasında yer aldı

Türk üniversitelerinde görev yapan 6 bin akademisyenin yayımlarına göre en çok atıf alanların listesi açıklandı. Pamukkale Üniversite’sinden (PAÜ) 59 akademisyen listeye girdi.

Türk Üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin yayımlarına göre Türkiye’de en çok atıf alan ve Hindeksi en yüksek olan akademisyenler açıkladı. Toplamda 6 bin akademisyenin dâhil edildiği listede, Hindeksine göre ilk yüze giren PAÜ’lü akademisyenler: Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Atar, 58 Hindeks puanı ile 38 sırada, FenEdebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latif Elçi; 52 Hindeksi puanı ile 68. sırada yer aldı. Listeye PAÜ’den toplam 59 akademisyen girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.