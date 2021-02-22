Denizli’de 8 alkol ve eşya kaçakçısı yakalandı

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Denizli’de alkollü içki ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Litrelerce kaçak alkol ve eşya ele geçirilirken 8 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri alkol ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında 8 şüphelinin yanı sıra 276 litre kaçak şarap, 100 adet alkol imalarında kullanılan malzeme, 18 adet kaçak matkap, 9 adet kaçak cep telefonu, ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ve mermileri ele geçirildi.

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