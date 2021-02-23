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Altyapısı tamamen yenilenen Serinhisar’da üstyapı çalışmalarında sona gelindi Başkan Zolan: "Serinhisarımız bambaşka bir güzelliğe kavuşuyor" Büyükşehir ile Serinhisar’ın çehresi değişmeye devam ediyor

İHA

Altyapısı tamamen yenilenen Serinhisar’da üstyapı çalışmalarında sona gelindi Başkan Zolan: "Serinhisarımız bambaşka bir güzelliğe kavuşuyor" Büyükşehir ile Serinhisar’ın çehresi değişmeye devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, altyapısı tamamen yenilenen Serinhisar İlçesi’nde sona gelinen üst yapı çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediyesi yatırımlarıyla Serinhisar'ın çehresinin değişmeye devam ettiğini vurgulayan Başkan Zolan, “Serinhisarımıza ne kadar hizmet etsek azdır” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, altyapısının tamamen yenilenen Serinhisar ilçesinin üst yapı çalışmalarında sona yaklaştı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, AK Parti Serinhisar İlçe Başkanı Cemal Kobaş, MHP Serinhisar İlçe Başkanı Hakan Ertuğrul ve beraberindekiler Serinhisar ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin sıcak asfalt ve üst yapı çalışmalarını inceledi. İstiklal Caddesi’nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan, vatandaşlarla bir süre sohbet edip dertlerini dinledi. Burada çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, çalışmaları yakından inceleyerek, işçilerle birlikte beton kilit parke taşı döşedi.

"Vatandaşlarımızın ayağı toza, çamura değmeyecek"
Altyapı çalışmalarının zor ve meşakkatli olduğunu dile getiren Başkan Zolan, "Biz çalışmalarımıza en zorundan, en maliyetlisinden ama olmazsa olmaz altyapıdan başladık. Çok şükür onu tamamladıktan sonra üst yapımızı yapıyoruz. Birçok alanda kilit parke taşı döşemeleri başladı. Ana caddelerimizde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Kilit parke taşı döşemeleriyle de vatandaşlarımızın ayağı toza çamura değmeyecek" ifadelerini kullandı.

"Serinhisarımız bambaşka bir güzelliğe kavuşuyor"
Serinhisar’ın tamamlanan altyapı çalışmaları ve sona gelinen üstyapı çalışmaları ile birlikte bambaşka bir güzelliğe kavuştuğunu dile getiren Başkan Zolan, "Serinhisarımızda birçok yatırımlarımız var. Gençlik ve kültür merkezimiz, yeni kaymakamlık ve belediye binası, parklarımız, kısacası bir ilçede olması gereken birçok güzellikler yapıldı. Serinhisarımızda çalışan üreten insanlarımız var. Ülkemizin ve Denizlimizin ekonomisine olağanüstü katkı sağlayan hemşehrilerimiz Serinhisar’da yaşıyor. Onlara ne kadar hizmet etsek azdır. Bu hizmetlerle onları bir nebze mutlu edebildiysek, ihtiyaçlarını karşılayabildiysek ne mutlu bize. Serinhisarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Belediye Başkanı Gemi, "Başkan Zolan bize her konuda destek oluyor"
Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, üst yapı çalışmalarının son aşamasına gelindiğini belirterek, "Bugün burada sıcak asfalt çalışmamızın son aşamasına geldik. Osman Zolan Başkanımız asfalt çalışmalarını başlattı, hızlandırdı. Kilit parke ile ilgili de 175 bin metrekare ilçemize kilit parke taşı döşettiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan bize her konuda, hiçbir zaman ayrım gözetmeksizin destek oluyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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