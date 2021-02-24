Engel tanımayan minik yazar, öykü kitabı yazdı Başkan Özbaş, bedensel engelli 10 yaşındaki yazarın imza gününe katıldı

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, doğuştan bedensel engelli 10 yaşındaki Gülsüm Doruk’un “Bir Yılbaşı Hikayesi” isimli kitabının imza gününe katıldı. Hep yazar olmak istediğini, öykü kitabıyla hayalinin gerçek olduğunu aktaran Doruk, “Bugün benim en mutlu günüm” dedi.



Denizli’de yaşayan Meriç ve İbrahim Doruk çiftinin en küçük evlatları olan 10 yaşındaki Gülsüm Doruk serebral palsi hastası. Doğuştan bedensel engelli olan Gülsüm Doruk, azmiyle yaşıtlarına ve aynı rahatsızlığı bulunan kişilere örnek olacak başarıya imza attı. Okuma yazma bilmediği yıllarda hayal ettiği kitapların kapaklarını tasarlayarak yazar olma hayalini kuran Doruk, 10 yaşında hayalini gerçekleştirdi. Farklı konular ele alarak öyküler yazan Doruk, yılbaşı temasına yer verdiği “Bir Yılbaşı Hikâyesi” isimli öykü kitabını okuyucularıyla buluşturmak istedi. Tam anlamıyla bir aile çalışması ile ortaya çıkan minik yazar Doruk’un kitap editörlüğünü anne Meriç Doruk, kapak tasarımını abi Yiğit Doruk, düzenlemesini abla Şevval Doruk ve yayına hazırlığını baba İbrahim Doruk üstlendi. Başkan Özbaş’a kitabını imzalayan minik yazar, “ Bugün benim en mutlu günüm. Yazar olma hayalini hep kuruyordum. Bir Yılbaşı Hikayesi kitabımla hayallerim gerçek oldu. Yazmayı çok seviyorum. Daha çok kitap çıkarmak istiyorum. İmza günüme katılan herkese çok teşekkür ederim” dedi.



“Örnek olacak bir azmin meyvesini bugün bizlere gösterdi”

Büyük bir azmin örneği olan Gülsüm Doruk’un imza gününün heyecanını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Özbaş, “ Gülsüm kızımızın azmine ve ışığına hayran kaldım. Hayallerinin peşinden bu denli istekli gitmesi onu ilerde daha büyük yerlere getirecektir. Bizler özel çocuklarımızın her zaman yanındayız ve çalışmalarımızı onların durumlarını göz önünde bulundurarak ilerletiyoruz. Gülsüm kızımızda örnek olacak bir azmin meyvesini bugün bizlere gösterdi. İnşallah ilerde onu büyük bir yazar olarak görürüz ve bir kez daha kendisiyle gurur duyarız” diye konuştu.



“10 yaşında sayısız öykü yazdı”

Anne Meriç Doruk ise, “ Kızım Gülsüm yazmayı ve hayalindeki kurguları yazıya dökmeyi çok seviyor. Okuma yazma bilmeden önce 7 yaşlarında hayal ettiği kitaplarının kapak tasarımlarını çiziyordu. O zamanlar yaptığı kitap tasarımlarının her birinin öyküsü olacak derdi. 10 yaşında sayısız öykü yazdı. Bir Yılbaşı Hikayesi kitabıyla başlangıç yaptık. Bugün onun en mutlu günü” dedi.

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