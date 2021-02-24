Denizlispor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

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Y. Denizlispor, Süper Lig’in 27. haftasında konuk olacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını aralıksız sürdüren yeşilsiyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sabah saatlerinde idman gerçekleştirdi. Isınma çalışmalarının ardından topla çalışmalarını sürdüren yeşilsiyahlılar, taktik çalışmaları ile idmanı sonlandırdı. Teknik Dirkektör Hakan Kutlu idaresindeki Denizlispor, Gençlerbirliği maçından aldığı 3 puanı seriye çevirerek, alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Gençlerbirliği maçında sakatlanan Recep Niyaz ve Ahmed Yasin’in tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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