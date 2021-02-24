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Denizlispor'un gözü Beşiktaş'ta

DHA

Denizlispor'un gözü Beşiktaş'ta


Hakan Kutlu: İnanmış bir oyuncu topluluğumuz varDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği galibiyetiyle haftalar sonra düşme hattında son sıradan kurtulup ligde kalma yarışında umutlanan Yukatel Denizlispor, gözünü şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş'a çevirdi. 
KUTLU: İNANMIŞ BİR OYUNCU TOPLULUĞUMUZ VAR
Basın mensuplarına cuma günü İstanbul'da oynanacak maç öncesi yaptığı açıklamada takımın yükseliş evresine girdiğini ifade eden teknik direktör Hakan Kutlu, "Biz göreve başlayalı 5 hafta oldu. Bu süreçte 7 puan aldık. İyi oynayan, iyi mücadele eden her geçen gün üzerine koyan ve inanmış bir oyuncu topluluğumuz var. Taktik disiplin, istek, arzu ve coşku olarak bunu sahada gösteriyorlar. Beşiktaş maçında da aynı isteği sahaya yansıtıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi. 
"MAÇA ÖZEL OFANSİF HAMLELERİMİZ OLABİLİR"
Beşiktaş ile çok önemli bir maça çıkacaklarını kaydeden Kutlu, "Beşiktaş ligin iyi futbol oynayan, iyi sonuçlar alan bir takımı. Biz de üzerine koyarak gidiyoruz. Beşiktaş maçında hem iyi futbol oynamak hem de kazanarak 3 puanla şehrimize dönmek istiyoruz. Son olarak Gençlerbirliği maçında nasıl oynadıysak, bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Maça özel tedbirlerimiz olabilir. Maça özel ofansif hamlelerimiz olabilir. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüp Beşiktaş maçına hazırlanacağız" diye konuştu. Göreve gelmeden önce şehirde ligde kalma konusunda olumsuz bir havanın olduğunu ifade eden Kutlu, "Takımın son haftalarda gösterdiği istek, arzu ve aldığımız sonuçlar bunu biraz tersine çevirdi" ifadelerini kullandı. 
"OYUN ANLAYIŞIMIZ GELİŞİYOR"
"Galibiyet aldıkça, futbolcuların isteğini enerjisini gördükçe bence şehir de inanacak" diyen Hakan Kutlu, "Biz göreve geldiğimizde takımın 14 puanı vardı. Bu oyuncu kadrosu 14 puanı hak eden bir oyuncu grubu değildi. Sezon başından beri çeşitli şanssızlıklar yaşanmış ve talihsiz mağlubiyetler alınmış. Bunun verdiği moral bozukluğu ile oyuncular performansını yansıtmakta güçlük çekmişler. Moral ve motivasyonumuzu yükselttikçe oyuncularım gerçek kimliklerini çıkartmaya başladı. Bundan daha iyisini yapabiliriz. Oyun anlayışımız gelişiyor. İnşallah Beşiktaş maçından da istediğimiz şekilde döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.
"DOĞRU İŞLETİLİRSE VAR ÇOK FAYDALI BİR SİSTEM"
VAR sisteminin kaldırılması yönünde yaptığı açıklama hatırlatılan Hakan Kutlu, "Gençlerbirliği maçında verilmeyen yüzde 100 bir penaltımız var. Fabiano Leismann arkadan çekildi, çok net bir şekilde düşürüldü. Trabzonspor maçında verilmeyen bir penaltımız var. Yediğimiz golün başlangıcı da faul. İttifak Holding Konyaspor maçında da vardı. Hakemlerle alakalı bir şey söylemeyeceğim. Hata yapabilirler, görmeyebilirler. VAR hakemlerimizin görmediği pozisyonlar için devreye sokulmuş bir sistem. Eğer hakemlerin göremediği pozisyonları VAR inceleyip söylemeyecekse, takımları ayırt edip bazı takımlara söyleyip bazılarına söylemeyecekse VAR sistemi çok gereksiz bir sistem. 'Çok da pahalı ve maliyetli bir sistem, gerek yok' diye söyledim. Bu mecazi bir söylemdi. Aslında gerek var. Doğru işletilirse VAR çok faydalı bir sistem. Bugüne kadarki uygulamalarda, Türkiye'de büyük rahatsızlık görüyorum2 ifadelerini kullandı. 
OĞUZ YILMAZ'A AF ÇIKTI
Denizlispor'da Hakan Kutlu, daha önce kadro dışı kalan Oğuz Yılmaz'ın affedildiğini, kendisinin takıma katkı vereceğini söyledi. Sakatlığı süren Recep Niyaz'ın takımın önemli parçalarından olduğunu kaydeden Kutlu, Beşiktaş maçında oynayıp oynayamayacağının maçtan önce netlik kazanacağını dile getirdi. 
AYMAN BEN MOHAMED: SAVAŞMAMIZ GEREKİYOR
Denizlisporlu sol bek Ayman Ben Mohamed, takıma olumlu katkıda bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Mohamed, "Son maçta sadece benim performansım değil takım halinde verdiğimiz performans muazzamdı. Üç puan almak tabii ki de bizim için çok önemliydi. Beşiktaş maçı bizim için zor bir maç olacak ama bizim pozitif olmamız gerekiyor. Elimizden geleni yaparak en iyi sonucu almaya çalışmamız gerekiyor. Bu takıma geldiğim günden beri herkes beni çok iyi karşıladı. Çalışanlardan tut, şehirdeki insanlardan, takım arkadaşlarım, adaptasyon sürecimin hızlanmasına çok katkıda bulundular. O yüzden herkese teşekkür etmek istiyorum. Ligde kalmakla alakalı şunu söyleyebilirim. Çok iyi bir takımımız var ve biz her maçı final olarak görüp adım adım ilerlememiz gerekiyor, savaşmamız gerekiyor. Bunun farkındayız ve bunu yapmak için ne gerekiyorsa ligde kalabilmek için yapacağız" dedi.
KUBİLAY AKTAŞ: SAHADAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ
Kubilay Aktaş ise, Beşiktaş'a karşı zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getirerek, "Sonuçta bu ligde her şey olabilir daha önce de gördük. O yüzden bir oraya hedefsiz gitmiyoruz. Bizim de puana ihtiyacımız var. Bu tarz deplasmanlarda puan aldığınız takdirde bizim için ekstra puanlar olacak. Bunun için de elimizden geleni yapacağız saha içinde. Aynı oyunu aynı isteği, aynı hırsı bu maçta da gösterip buradan 1 veya üç puan da olabilir Beşiktaş maçı. İnşallah sahadan alnımızın akıyla çıkacağız" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detay görüntüler
Futbolcuların çalışmalarından detaylar
Hakan Kutlu'nun açıklamaları
Ayman Ben Mohamed'in açıklamaları
Kubilay Aktaş'ın açıklamaları
 DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-02-24 13:43:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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