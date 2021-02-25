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Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Her şey durur ancak eğitim duramaz”

İHA

Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Her şey durur ancak eğitim duramaz”

Türkiye’de 18 Halk Eğitim Merkezinde Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum için Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi kapsamındaki kurslardan sertifika almaya hak kazananlara Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici kursiyerlere belgelerini verdi.

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum için Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi kapsamındaki kurslardan sertfika almaya hak kazanan kursiyerlere sertfikaları takdim edildi. Türkiye’de Denizli, Adıyaman, Diyarbakır, İstanbul ve Tekirdağ illerinde 18 Halk Eğitim Merkezinde yürütülmekte olan proje kapsamında, Denizli’de Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezinde 77 kursiyer yararlanıcı mesleki ve dil becerilerini geliştirici eğitimlerle buluştu. 2020 Ocak ayında başlayan mesleki ve dil eğitimlerinde Aşçı Yardımcılığı Kursunda 38 kişi, Bilgisayarda Kadın Giysi Kalıpları Hazırlama Kursunda 39 kişi yararlanıcı sertifika aldı. Merkezefendi Halk Eğitim Merkezinde yapılan programa İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Yavuz Çağlar, Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Genç, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

“Her şey durur ancak eğitim duramaz”
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Böyle güzel bir gün ve ortamda sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Halk eğitim çalışmaları, örgün eğitim çatısı altında çeşitli nedenlerle eğitim fırsatı bulamamış vatandaşlarımız için sunulmuş bulunmaz bir nimettir. O kadar çok çeşitli kurs modülümüz var ki, bu merkezlerde yelpazemiz neredeyse 360 derecedir. Sizlerin hangi konuda neye ihtiyacınız var ise arkadaşlarımız öncelikle ihtiyaç analizi yapıp yerel ve yöresel bazda mesleki, sosyal kültürel faaliyetler, sportif olarak ve okuma yazma kurslarıyla vatandaşlarımızın hem toplum hayatına adapte olmaları hem de kendilerine meslek edinme ve hobi edinme anlamında çok ciddi katkıları bulunmaktadır. Böyle bir kursa müracaat ettiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. İçerisinde bulunduğumuz salgın döneminde okullarımızda eğitime yüz yüze devam edilemediği bir dönem yaşandı. Ancak, buna rağmen, öğretmenlerimizin de gösterdikleri yüksek özveriyle eğitim hiç durmadı. Eğitim hastanede de, evlerde de yani ihtiyaç duyulan her yerde devam etti. Çünkü her şey durur ancak eğitim duramaz. Hayat akıp geçiyor ve hayatın bir devamlılığı var. Bunu da hepimiz görüyor ve yaşıyoruz” dedi.

“İnşallah bu belgeler sizler için istihdama dönüşsün”
Ekici, “Bugünkü belge töreninin içeriğindeki aşçı yardımcılığı ve bilgisayarda kadın giysisi hazırlama kurslarına baktığımız zaman, her ikisiyle de, sizlerin koluna birer altın bilezik takmış olarak kendimizi görüyoruz. İleride, istihdam noktasında bir yere müracaat ettiğinizde sizlere bu konuda belgeniz olup olmadığınızı, yeterliliğinizi olup olmadığını soracaklar. Artık dünyanın neresine giderseniz gidin elinizde bir belgeniz yok ise o alanda ne kadar yeterli olursanız olun sizi çok fazla değerlendirmeyebilirler. O yüzden, aldığınız bu belgeler çok ama çok önemli. İnşallah bu belgeler sizler için istihdama dönüşsün. Sizlere birer iş kapısı, çoluğunuza çocuğunuza rızık götürebileceğiniz güzelliklere vesile olsun. Burada Suriyeli kardeşlerimiz ve farklı milletlerden de kardeşlerimiz var. Onlar bizim vatanımızda bizlerin misafirleri. Sizler için faaliyete geçireceğimiz bunlara benzer birçok kurslarımız olacak. Toplumlar eğitimle gelişir” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasının ardından kursiyerlere belgelerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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