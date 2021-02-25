Denizlispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını İstanbul’da tamamladı Denizlispor, Beşiktaş maçına 4 eksikle gitti

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Denizlispor, yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün İstanbul’da gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Kampa giren yeşilsiyahlı ekipte sakatlıkları süren 4 futbolcu maç kafilesinde yer almazken, cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın dış sahada oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını İstanbul’da, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde tamamladı. Yeşilsiyahlı kafile, son idmanının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Karşılaşma öncesi korona virüs testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve çalışanlarda pozitif bulguya rastlanmadığı öğrenildi.



Yeşilsiyahlı ekipte 4 oyuncu eksik

Sakatlıkları devam eden Özgür Çek, Recep Niyaz, Veton Tusha ve Ahmed Yasin Beşiktaş mücadelesinin kafilesinde yer almazken, cezalı oyuncunun bulunmadığı belirtildi.

Denizlispor'un, Beşiktaş maçı kamp kadrosu şu şekilde:



“Cenk Gönen, Costel Pantilimon, Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Fabiano Leismann, Oğuz Yılmaz, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Ayman Ben Mohamed, Özer Özdemir, Hasan Ayaroğlu, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Mikkel Diskerud, Mathieu Dossevi, Hadi Sacko, Angelo Sagal, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic, Ali Yavuz Kol.”

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