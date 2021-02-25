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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çivril'de lavanta üretimi artıyor

İHA

Çivril'de lavanta üretimi artıyor

Çivril Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirmek için Beydilli Mahallesinde oluşturduğu lavanta bahçesinden fidan üretmek için çelikler alarak 1200 saksıya yerleştirdi.

Çivril Belediyesi, Beydilli Mahallesi'nde göl manzaralı alana oluşturduğu lavanta bahçesinden fidan üretmek için çelikler alarak 1200 saksıya yerleştirdi. ÇivrilDinar yolu üzerinde Beydilli Mahallesinde 23 dekar alan üzerinde oluşturulan lavanta bahçesinde 5 bin adet fidan bulunuyor.
Lavanta bahçesinin ilçeye alternatif ürünler sunmak, vatandaşların hoş vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak için yapıldığını belirten Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, "Verimli topraklara sahip bir ilçeyiz. Bizlerde Geçtiğimiz yıl ilçemizde lavantayı toprakla buluşturarak, 23 dekar alan üzerine 5 bin adet lavanta fidesi dikmiştik. Bu yılda Beydilli Mahallesi'ndeki lavanta bahçesinden fidan üretmek için çelikler alarak 1200 saksıya yerleştirdik" şeklinde konuştu.
Tıp ve kozmetiğin yanı sıra yağ üretim sektöründe de yaygın olarak kullanılan lavanta, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Hem doğa turizminin daha da zengin hale getirilmesi hem de tarımla uğraşan çiftçinin masrafsız bir aromatik bir bitki olan lavanta ile uğraşması amaçlanıyor.
Geçtiğimiz yıllarda Gürpınar ve Süngüllü Mahallelerinde vatandaşlar lavanta dikimi gerçekleştirmişti.

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